Le ministre MacAulay annonce le renouvellement du mandat du Groupe de travail sur la logistique du transport des récoltes







OTTAWA, le 16 mai 2017 /CNW/ - Plus tôt aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a déposé un projet de loi qui prévoit des mesures pour faire avancer un programme à long terme visant à améliorer la transparence, l'équité et l'efficacité du réseau de transport ferroviaire de marchandises. Le projet de loi donne suite à certaines priorités de l'industrie des grains de l'Ouest canadien, dont les sanctions financières réciproques, la définition d'un service ferroviaire « adéquat et approprié », le maintien et la modernisation du revenu admissible maximal et une nouvelle disposition sur l'interconnexion à longue distance.

Prenant appui sur ces mesures et en réponse à une demande de l'industrie, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui que le Groupe de travail sur la logistique du transport des récoltes se voyait confier un quatrième mandat. Ce groupe offre aux représentants de l'industrie une tribune pour échanger des points de vue et pour cerner les difficultés et les possibilités de la chaîne d'approvisionnement, y compris durant la mise en oeuvre des initiatives de transport ferroviaire du programme Transport 2030. Un représentant d'Agriculture et Agroalimentaire Canada agira à titre de coprésident pour le gouvernement.

Le ministre MacAulay a aussi annoncé que le Programme de surveillance des grains se poursuivra encore trois ans. Le programme prévoit la surveillance indépendante et la production de rapports sur l'efficacité du réseau de transport et de manutention des grains de l'Ouest. Les modalités du programme seront communiquées sous peu.

Citation

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a déposé un projet de loi qui renforcerait le réseau de transport ferroviaire du Canada, en mettant en place un réseau bien développé de transport ferroviaire de marchandises pour l'avenir. Ces mesures, combinées au renouvellement du mandat du Groupe de travail sur la logistique du transport des récoltes et à la surveillance continue du réseau de transport, permettraient aux agriculteurs canadiens de continuer à acheminer rapidement et efficacement leurs produits sur les marchés du monde entier. Ce faisant, l'économie canadienne aura une croissance plus forte, les agriculteurs empocheront plus d'argent et la classe moyenne consolidera ses acquis. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

La production de grains dans l'Ouest canadien est une industrie de 20 milliards de dollars.

Au cours des dix dernières années, la moitié de la production de grains du Canada a été exportée, ce qui représente en moyenne 41 millions de tonnes par année.

Le Groupe de travail sur la logistique du transport des récoltes est formé de représentants de l'industrie provenant de tous les segments de la chaîne d'approvisionnement qui collaborent pour améliorer l'efficacité avec laquelle les grains sont acheminés depuis les exploitations jusqu'aux clients, au Canada et dans le monde entier.

Créé en 2001, le Programme de surveillance des grains fournit aux intervenants des évaluations sur les réseaux de transport et de manutention des grains de l'Ouest canadien, et ce, de façon indépendante, neutre et en temps opportun.

Liens connexes

