Examens de conduite théorique et pratique - Une unité mobile sera bientôt aux Escoumins et à Forestville

MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le mercredi 7 juin 2017 à compter de 9h00 (HE) et dévoilera le même jour à 7h00 (HE) les résultats financiers de son premier trimestre...