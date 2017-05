Lancée en exclusivité au Québec en réponse à l'engouement des Québécois pour les voitures hybrides et électriques, la Toyota Prius Prime 2017 sera mise en vente le 1er juin à un prix qui devrait faire beaucoup d'adeptes







La « Voiture verte mondiale 2017 » élimine les préoccupations liées à l'autonomie grâce à ses performances sans pareil et à un rapport qualité-prix exceptionnel

Elle est offerte en deux modèles superbes, généreusement équipés d'une longue liste de caractéristiques de série, dont la suite de technologies de sécurité automobile avancées Toyota Safety Sense P

Avec une cote de consommation de 1,8 L e /100 km et une autonomie en mode électrique de 40 km, la Prius Prime est le véhicule le plus écoénergétique sur les routes à l'heure actuelle

Faites le trajet aller-retour entre Québec et Gatineau avec un seul plein d'essence*!

MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW/ - Les Québécois sont propriétaires de plus de la moitié des véhicules branchables au pays et Toyota leur offrira l'occasion exclusive de posséder la Toyota Prius Prime 2017 en grande primeur canadienne. La plus récente venue au sein de la famille Toyota - proposée au PDSF national très alléchant de 32 990 $ (35 204 $ tout compris au Québec avant le rabais provincial du gouvernement du Québec de 4 000 $), débarquera chez les concessionnaires Toyota du Québec le 1er juin 2017. Récemment couronnée « Voiture verte mondiale » au Salon international de l'auto de New York 2017, la Prius Prime, qui est officiellement la voiture la plus écoénergétique sur les routes, est proposée en deux modèles richement équipés offrant dans un cas comme dans l'autre un superbe rapport qualité-prix.

« Avec son style futuriste, ses technologies de pointe et son groupe propulseur ultra-efficace permettant de parcourir plus de 1 000 kilomètres avec un seul plein d'essence et une charge complète, la Prius Prime est la toute nouvelle hybride branchable qui va très, très loin », a déclaré Cyril Dimitris, vice-président de Toyota Canada Inc. « La Prius Prime accomplit cette prouesse sans faire aucun compromis en matière de style, de confort et d'équipement, comme les automobilistes pourront bientôt le constater. »

« Les ventes de véhicules électriques branchables ont connu une hausse de 60 % en 2016 au Québec, des résultats supérieurs à toute autre région au pays », a fait observer Jocelyn Daneau, directeur régional pour le Québec. « Les Québécois ont été les premiers à adopter ce type de véhicules et la demande va en augmentant. Il allait donc de soi que Toyota lance la Prius Prime 2017 - notre hybride la plus écoénergétique à ce jour - en exclusivité au Québec. »

Construite sur la plateforme Toyota New Global Architecture (TNGA) et dotée d'un tout nouveau système hybride synergétique, la Toyota Prius Prime 2017 utilise pour la première fois sur un véhicule Toyota un système d'entraînement double moteur/générateur qui produit des accélérations plus vives. Ce système est associé à un nouveau moteur 4 cylindres à cycle Atkinson qui atteint une efficacité thermique maximale inédite supérieure à 40 %. En combinaison avec divers perfectionnements aérodynamiques et diverses mesures de réduction du poids, ce nouveau système hybride accroît sensiblement le rendement énergétique de la Prius Prime à seulement 1,8 litre (équivalent)/100 km avec une charge complète.

Selon Ressources naturelles Canada, cette cote de consommation en mode EV de 1,8 L e /100 km (ville/route combinée) fait de la Toyota Prius Prime 2017 le véhicule le plus écoénergétique au pays, même quand on inclut les modèles électriques à batterie dans les calculs. Vous avez du mal à imaginer ce que ça veut dire concrètement? La Prius Prime vous permet d'effectuer le trajet aller-retour entre Québec et Gatineau avec un seul plein d'essence*!

La Prius Prime offre une autonomie combinée de plus de 1 035 kilomètres. Elle peut aussi parcourir plus de 40 kilomètres en mode électrique seul, comblant ainsi la majeure partie des besoins en matière de déplacements intra-urbains de ses propriétaires sans consommer une seule goutte d'essence. Et ils peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que même si la batterie venait qu'à se décharger entièrement, ils peuvent toujours compter sur le système hybride essence-électrique ultra-efficace de la Prius Prime pour les conduire à destination.

La Prius Prime se décline en deux modèles :

La Toyota Prius Prime 2017 est proposée au PDSF national de départ de 32 990 $ (35 204 $ tout compris au Québec avant le rabais provincial du gouvernement du Québec de 4 000 $). Ce modèle comprend, entre autres, un système audio à écran de 7 po avec SIRI Eyes Free, un système de navigation, la climatisation avec contrôle automatique de la température, un volant chauffant gainé de cuir SofTex, deux écrans multifonctions de 4,2 po, un moniteur de conduite ECO, le système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir et plus encore. Ajoutez à cela une panoplie de caractéristiques de série ainsi qu'une consommation et une autonomie imbattables, et vous obtenez un véhicule chargé à bloc pour pratiquement 3 000 $ de moins que la Prius branchable de génération précédente.

La Toyota Prius Prime Technologie 2017 est proposée au PDSF national de départ de 38 565 $ (40 779 $ tout compris au Québec avant le rabais provincial du gouvernement du Québec de 4 000 $). Ce modèle ajoute une panoplie impressionnante de caractéristiques évoluées, parmi lesquelles un système audio haut de gamme avec un grand écran multimédia HD de 11,6 po, le système de recharge sans fil Qi pour appareils électroniques personnels compatibles, un affichage « tête haute » en couleur, le système intelligent d'aide au stationnement, des essuie-glaces activés par la pluie, le moniteur d'angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, des phares antibrouillard à DEL et plus encore. Elle reçoit aussi des touches haut de gamme comme des sièges en cuir SofTex, l'éclairage de marchepied, des poignées de portières avant et de hayon avec capteur tactile de verrouillage/déverrouillage, et plus encore.

Vous trouverez renseignements et spécifications complets et à jour au www.toyota.ca/priusprime.

*Les résultats réels varieront en fonction des habitudes de conduite et d'autres facteurs.

