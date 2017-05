Sommet mondial des transports publics 2017 - Un prix national pour souligner l'excellence des outils Web et mobiles du RTC







QUÉBEC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Nomade temps réel a obtenu une reconnaissance nationale, dimanche à Montréal, en remportant un prix Leadership des entreprises, catégorie Communications et marketing, dans le cadre du Sommet mondial des transports publics 2017.

Remis par l'Association canadienne du transport urbain, ce prix récompense « une élaboration et une mise en oeuvre exceptionnelles d'initiatives en matière de communications et de marketing portant sur la publicité, les communications corporatives internes et externes ainsi que les relations publiques ».

« Le RTC fait figure de leader parmi les sociétés de transport grâce à Nomade temps réel, qui offre à nos clients une gamme d'outils parmi les plus diversifiées et complètes au pays. Nous sommes extrêmement fiers de constater que la qualité de l'expérience qu'il offre à nos clients est reconnue à l'échelle nationale par des professionnels de l'industrie et dans le cadre d'un événement qui regroupe des acteurs du transport en commun de partout à travers le monde », se réjouit Rémy Normand, président du Réseau de transport de la Capitale.

Rappelons que Nomade temps réel permet aux clients de connaître les prochains passages de leur bus en temps réel sur un éventail de plateformes comprenant le site Web du RTC, le site mobile, une application mobile, des écrans en stations tempérées, dans les bus et dans divers endroits publics, des bornes d'information aux arrêts et des annonces vocales.

Depuis son lancement il y a un an, l'application mobile a été téléchargée à plus de 100 000 reprises et génère en moyenne près de 700 000 sessions d'utilisation en ligne par mois depuis le début de l'année, sans compter les visites sur le site Web et le site mobile. Environ 80 % des clients jugent que l'application simplifie leurs déplacements et 88 % sont satisfaits de la clarté de l'information qu'on y retrouve.

Le déploiement de bus hybrides à Québec récompensé

Par ailleurs, l'entreprise BAE Systems a été primée dans la Catégorie Innovation pour le déploiement de la technologie hybride de Série E à Québec dans le parc d'autobus du RTC. Grâce à cette technologie, la consommation de carburant des véhicules hybrides du RTC est 27 % moins élevée que celle des bus réguliers. La technologie permet notamment aux bus de fonctionner en mode complètement électrique aux arrêts, une caractéristique qui a été soulignée pas l'ACTU.

