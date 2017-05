Mission de l'UMQ à Washington sur le bois d'oeuvre - Un accord négocié plutôt qu'un recours aux tribunaux







WASHINGTON, D.C., le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) dresse un bilan positif de la mission qu'elle a menée du 14 au 16 mai 2017 à Washington, D.C., lors de laquelle elle a convenu avec les élues, élus et partenaires forestiers américains de la nécessité, pour les deux pays, de parvenir à un nouvel accord négocié sur le bois d'oeuvre résineux qui respecte les intérêts des communautés forestières des deux côtés de la frontière, plutôt que de laisser les tribunaux trancher.

« Nos entretiens avec une dizaine de décideurs stratégiques américains ont permis de démontrer qu'il y a une forte demande pour le bois québécois, tant pour sa qualité que pour son prix. Nous avons également sensibilisé nos partenaires américains quant aux spécificités du régime forestier québécois, tout en mettant en relief les impacts négatifs, pour les deux pays, d'un conflit commercial sur le bois d'oeuvre qui s'éterniserait », a déclaré monsieur Alexandre Cusson, maire de Drummondville et premier vice-président de l'UMQ, qui a agi comme chef de mission.

Les membres de la délégation ont profité de leur séjour dans la capitale américaine pour rencontrer les dirigeants de la U.S. Lumber Coalition et de la National Association of Home Builders, de même qu'une demi-douzaine d'élues et élus-clés du Sénat américain. Ils ont aussi fait le point avec des représentants de l'Ambassade du Canada et du Bureau du Québec à Washington et échangé avec des journalistes canadiens et américains basés à Washington.

Outre Monsieur Cusson, plusieurs membres du Comité sur la forêt de l'UMQ ont participé à cette mission, dont la mairesse de Rivière-Rouge, madame Déborah Bélanger, le maire de Saint-Félicien, monsieur Gilles Potvin, le maire de Senneterre, monsieur Jean-Maurice Matte, et le maire de Val-d'Or, monsieur Pierre Corbeil. La délégation a également pu compter sur l'accompagnement et l'expertise de monsieur John Parisella, ex-délégué général du Québec à New York.

« Cette mission a une fois de plus mis à l'avant-plan le leadership incontournable qu'exercent les élues et élus locaux pour assurer le développement économique de leur communauté. Elle a aussi permis de démontrer l'importance que les municipalités travaillent de façon concertée avec les gouvernements fédéral et québécois afin de réaliser des gains durables pour l'ensemble des communautés », a conclu Monsieur Cusson.

