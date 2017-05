Chef de pupitre - Le Journal de Québec







QUÉBEC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Journal de Québec est, en ce moment, en période de recrutement pour pourvoir des postes de chefs de pupitre temporaires.

Les chefs de pupitre travaillent principalement le soir pour effectuer la mise en page de la version papier. Ils doivent lire les textes des journalistes, composer les titres, choisir les photos et lire le fil de presse.

Vous pourriez être un candidat d'intérêt si vous répondez aux exigences suivantes : avoir de l'expérience comme journaliste, une très bonne connaissance du français, maîtriser Quark Express et In Design. Il est important de bien connaître la région de Québec et la politique au Québec. Il faut aussi être très organisé, autonome, être en mesure de bien juger l'importance de la nouvelle, être capable de travailler sous pression durant les heures de tombée de la version papier.

Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae et une lettre motivant votre candidature avant le 26 mai 2017 à cathy.rioux@quebecormedia.com, en mentionnant le poste de chef de pupitre. Les demandes seront traitées en toute confidentialité.

Seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées pour une entrevue.

