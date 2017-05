Réponse au rapport d'examen spécial du vérificateur général du Canada concernant l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce







OTTAWA, le 16 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

Je souhaite remercier le personnel du Bureau du vérificateur général pour son travail assidu et sa diligence lors de la préparation du rapport d'examen spécial concernant l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce. J'ai lu le rapport avec attention et je souscris pleinement à ses recommandations. Pêches et Océans Canada travaille étroitement avec le conseil d'administration de l'Office en vue de renforcer la gouvernance et fournir une orientation provisoire pendant que l'organisation traite des questions identifiées dans le rapport.

L'Office fournit d'importants services aux pêcheurs et aux collectivités, en particulier, du nord du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest. Pêches et Océans Canada s'est engagé auprès des intervenants touchés pour prendre des décisions éclairées relatives à l'Office. Nous prenons très au sérieux les préoccupations des pêcheurs, y compris des pêcheurs et des collectivités autochtones, et nous prendrons en considération leurs observations dans les décisions concernant le futur de l'organisation.

