Les actionnaires élisent une nouvelle membre du Conseil au cours de l'assemblée annuelle de Theratechnologies







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Theratechnologies Inc. (TSX: TH) est heureuse d'annoncer l'élection de Dale Weil à titre de membre du Conseil.

Madame Weil possède près de 35 ans d'expérience en développement des affaires, pour la plupart acquise chez McKesson Canada, une entreprise diversifiée dans les soins de santé et le plus grand distributeur de produits pharmaceutiques au pays. Chez McKesson Canada, Mme Weil a occupé plusieurs postes de premier plan, le plus récent à titre de conseillère principale auprès du président. Mme Weil détient un baccalauréat en biologie marine et une maîtrise en administration des affaires, tous deux de l'université McGill.

« Je suis sincèrement honorée et enthousiasmée d'être nommée au conseil d'administration de Theratechnologies. J'ai le privilège de m'y joindre alors que la Compagnie est potentiellement à la veille d'entamer une autre étape transformationnelle. Je me réjouis à la perspective de contribuer de façon significative au Conseil et d'appuyer la direction en vue d'aider la Compagnie à atteindre de nouveaux sommets, » a déclaré Mme Weil.

« L'élection de Dale arrive au moment où son expérience en développement des affaires sera, plus que jamais, un actif au sein de notre Conseil. J'ai vraiment hâte de pouvoir compter sur la contribution de Dale et d'avoir accès à la riche expérience qu'elle nous apportera, » a commenté Dawn Svoronos, présidente du Conseil, Theratechnologies inc.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX: TH) est une société pharmaceutique spécialisée dans le traitement de besoins médicaux non satisfaits en vue de promouvoir auprès des patients infectés par le VIH un mode de vie sain et une qualité de vie améliorée. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com et sur SEDAR au www.sedar.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui sont considérées des informations prospectives au sens des lois et règlements en matière de valeurs mobilières.

Les informations prospectives dans le présent communiqué font référence à des événements futurs et à notre performance future. Ces informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont associées à un certain nombre de risques, incertitudes et autre facteurs inconnus qui pourraient entrainer un écart marqué entre les résultats, le niveau d'activités, la performance ou les réalisations réellement obtenus et ceux exprimés, expressément ou implicitement, par de telles informations prospectives. Ces informations prospectives reflètent la position de la Compagnie par rapport aux événements futurs en date du 16 mai 2017. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

En préparant les informations prospectives, nous avons retenu, notamment, les hypothèses suivantes : (1) la hausse de nos activités promotionnelles et notre présence au sein de la communauté médicale augmentera notre base de patients aux États-Unis et les ventes d'EGRIFTAMD continueront à croître en 2017; (2) l'ibalizumab sera approuvé aux États-Unis pour le traitement du VIH; et (3) nous aurons l'infrastructure requise pour lancer et commercialiser avec succès l'ibalizumab aux États-Unis.

Les informations prospectives contenues dans ce communiqué pourraient ne pas se matérialiser et les investisseurs sont donc avisés de ne pas s'y fier indûment. Nous vous prions de vous reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société datée du 7 février 2017 pour plus d'informations sur les risques et incertitudes en lien avec la conduite de nos affaires. La notice annuelle peut être consultée sur le site web de la société à l'adresse www.theratech.com ou sur le site web SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE Theratechnologies inc.

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 13:52 et diffusé par :