Expansion du réseau gazier dans la région de Thetford - Demande d'intervention du ministre Arcand auprès du gouvernement fédéral







THETFORD MINES, QC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans une lettre transmise au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, monsieur Pierre Arcand, le 10 mai dernier, les coprésidents du comité de réalisation du projet d'expansion du réseau gazier dans la MRC des Appalaches, le préfet monsieur Paul Vachon et le maire de Thetford Mines et président de la Société de développement économique de la région de Thetford (SDE), monsieur Marc-Alexandre Brousseau, demandent au ministre Pierre Arcand d'ouvrir une ligne directe de communications avec le gouvernement fédéral dans le but ultime de faire débloquer les fonds nécessaires à la réalisation des projets d'infrastructures gaziers au Québec.

« Par lettre datée du 11 janvier 2016, le ministre Arcand nous confirmait clairement sa volonté de financer 50 % de notre projet d'expansion du réseau gazier sur notre territoire. Engagement reconduit dans le dernier budget. Évidemment, une contribution du fédéral est nécessaire dans le dossier. Depuis plusieurs mois nous multiplions les représentations auprès des élus fédéraux dans le but de trouver un appariement à l'investissement du Québec et de Gaz Métro dans notre projet d'infrastructure », de commenter le préfet de la MRC des Appalaches, monsieur Paul Vachon.

« Au cours des derniers jours, nous avons eu l'occasion de présenter le dossier au secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, le député Marc Miller. Ce dernier s'est montré très ouvert face au dossier et comprend très bien notre problématique. Il s'est engagé à faire les démarches appropriées et les suivis nécessaires. Le député fédéral de Louis-Hébert, monsieur Joël Lightbound est également bien au fait du dossier », d'ajouter le maire de Thetford Mine et président de la SDE, monsieur Marc-Alexandre Brousseau.

L'intervention du ministre est donc sollicitée. Le temps presse, car dans quelques semaines à peine, les délais d'autorisation multiples pour ce type de projet ne permettront plus une construction, à l'été 2018.

SOURCE Société de développement économique de la région de Thetford (CLD)

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 13:51 et diffusé par :