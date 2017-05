Déclaration du ministre Brison sur les rapports du printemps 2017 du vérificateur général du Canada







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 16 mai 2017) - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Aujourd'hui, l'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante :

« Nous remercions le vérificateur général pour son travail. L'information contenue dans ces rapports aidera le gouvernement à continuer de respecter ses priorités.

Le gouvernement actuel a proposé un programme ambitieux et il tient résolument à produire des résultats concrets et significatifs pour les Canadiens.

En ce qui a trait aux recommandations du rapport, le gouvernement s'emploie déjà, par exemple, à :

améliorer la gestion et l'examen de la santé et de la sécurité psychologiques au sein de la GRC

améliorer le Programme des travailleurs étrangers temporaires pour faire en sorte qu'il fonctionne pour les employeurs, les travailleurs et tous les Canadiens

assurer la sécurité des Canadiens en facilitant le contrôle des personnes, des marchandises et des services aux frontières entre les États-Unis et le Canada

faire en sorte que les accords commerciaux protègent les intérêts économiques des Canadiens

investir dans l'infrastructure du Nord et les collectivités autochtones

éliminer progressivement toutes les subventions inefficaces aux combustibles fossiles d'ici 2025

L'accent que met notre gouvernement sur les politiques basées sur des faits, les résultats et l'exécution s'aligne sur les recommandations du vérificateur général visant à améliorer le suivi des programmes et la production de rapports.

Pour ma part, en qualité de président du Conseil du Trésor, j'accepte les recommandations du vérificateur général concernant la gestion du risque de fraude, et nous prenons les mesures appropriées afin d'améliorer la surveillance à l'échelle du gouvernement.

Le Canada a l'une des fonctions publiques les meilleures, les plus professionnelles et les plus dévouées du monde. Nous devons continuer d'appuyer nos employés afin qu'ils aient les outils pour les aider à reconnaître et à signaler les situations de conflits d'intérêts dans l'exercice de leurs fonctions.

Nous modernisons le fonctionnement du gouvernement afin de tenir compte des valeurs et des attentes des Canadiens et de leur fournir le service qu'ils méritent.

Une plus grande ouverture et une plus grande transparence au gouvernement aident à renforcer la confiance des Canadiens dans nos institutions publiques. C'est pourquoi le gouvernement, par l'entremise d'un décret en conseil, a donné accès au vérificateur général à de l'information confidentielle.

Nous sommes heureux de continuer à travailler avec le vérificateur général pour fournir aux Canadiens des services et programmes de manière efficiente, efficace et prudente sur le plan financier. »

