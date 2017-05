Le QCGN encourage Meilleur à faire connaissance avec le Québec d'expression anglaise







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Quebec Community Groups Network adresse ses félicitations à Madeleine Meilleur, proposée au poste de commissaire aux langues officielles par le premier ministre Justin Trudeau. Mme Meilleur remplacerait Graham Fraser qui a pris sa retraite à la fin de l'année dernière après plus d'une décennie de services inestimables rendus au Commissariat.

« À titre de commissaire aux langues officielles, Mme Meilleur sera une éminente défenseure au fédéral des communautés anglophones et francophones en situation minoritaire partout au Canada », a indiqué le président du QCGN James Shea, précisant qu'un élément important de son travail consistera à démontrer une même compréhension des deux communautés minoritaires de langue officielle du Canada et à manifester le même engagement à leur égard. « Nous comptons sur elle pour visiter nos communautés et apprendre à nous connaître. »

Lisez le communiqué complet : http://qcgn.ca/fr/meilleur-nomination/

Le Quebec Community Groups Network est un organisme à but non lucratif qui rassemble 53 organismes communautaires d'expression anglaise répartis dans tout le Québec. Centre d'expertise et d'actions collectives fondé sur des données probantes, il cerne, aborde et explore les enjeux stratégiques qui ont des répercussions sur le développement et la vitalité du Québec d'expression anglaise. Le QCGN favorise également le dialogue et la collaboration entre ses organisations membres, les particuliers, les groupes, les institutions et les dirigeants de la communauté.

SOURCE Quebec Community Groups Network (QCGN)

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 13:30 et diffusé par :