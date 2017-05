Les compagnies annoncent un appui financier à l'égard de l'innovation afin d'aider plus de jeunes à obtenir leur diplôme d'études secondaires







Don de 500?000 $ pour aider Passeport pour ma réussite à partager de nouvelles idées et de meilleures pratiques visant à favoriser l'éducation des jeunes

WINNIPEG, le 16 mai 2017 /CNW/ - Grâce à une série unique de mesures de soutien individuel, scolaire, social et financier destinées aux jeunes ainsi qu'à un cadre flexible permettant de tenir compte des besoins locaux, Passeport pour ma réussite Canada (Passeport) réussit à former une génération de diplômés, et ce, depuis 15 ans :

Taux de participation de plus de 80 % des jeunes dans les collectivités desservies par Passeport

Augmentation du taux de diplomation - taux moyen de 85 %

Augmentation du nombre de jeunes poursuivant des études collégiales ou universitaires - 74 % de tous les étudiants du programme Passeport qui ont obtenu leur diplôme d'études secondaires alors qu'ils participaient au programme

Source : Sommaire des résultats 2016 de Passeport pour ma réussite.

Aujourd'hui, l'organisme primé a reçu une aide substantielle de la part de la Great-West, la London Life et la Canada-Vie, des parrains de longue date, alors que les compagnies ont annoncé leur engagement à verser 500?000 $ au Fonds national d'innovation communautaire de Passeport.

«?Comme nous appuyons le programme Passeport depuis 2003, nous pouvons témoigner que son approche donne des résultats?», a précisé Stefan Kristjanson, président et chef de l'exploitation. «?À mesure que le programme est établi dans plus de collectivités, Passeport a la possibilité de s'inspirer des succès locaux pour mettre en oeuvre et partager des idées novatrices. En tant que commanditaires principaux de l'organisme pour ce qui est de l'innovation, nous sommes fiers de soutenir le développement continu du programme Passeport.?»

Le Fonds d'innovation a pour but d'aider les partenaires du programme Passeport pour ma réussite Canada à saisir des occasions d'améliorer le programme, d'accélérer la courbe d'apprentissage à l'échelon local et national, et d'accroître la sensibilisation du public grâce au partage de connaissances.

«?Le programme Passeport pour ma réussite Canada est fondé sur l'innovation sociale, et nous nous devons de toujours innover pour soutenir les besoins des étudiants et des collectivités de tous horizons que nous desservons?», a mentionné Sue Gillespie, présidente et chef de la direction de Passeport pour ma réussite. «?Nous sommes reconnaissants envers la Great-West pour son engagement à l'égard des jeunes Canadiens et pour son soutien au programme Passeport pour ma réussite Canada, lequel a permis de mettre des idées à l'essai et d'élaborer des solutions pour demain.?»

Passeport dessert actuellement 18 collectivités au Canada, plus précisément en Ontario, au Québec, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick.

L'organisme vise à concevoir et à mettre à l'essai ? au cours des cinq prochaines années ? pas moins de 30 initiatives d'innovation différentes au sein du réseau national.

Pour en apprendre davantage sur Passeport et plusieurs autres organismes que nous appuyons, téléchargez notre Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2016, intitulée Notre engagement : le bien-être.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie

Ensemble, la Great-West, la London Life et la Canada-Vie, répondent aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes au Canada. Une gestion responsable et conforme à l'éthique fait partie intégrante des valeurs de nos compagnies et est essentielle pour assurer la rentabilité à long terme et la création de valeur. Chaque année, à titre d'entreprises généreuses Imagine appuyant les principes de présence sociale et les normes d'investissement communautaires établis par Imagine Canada, les compagnies donnent un minimum d'un pour cent de leurs bénéfices moyens avant impôts à des organismes à but non lucratif, à des organismes de bienfaisance et à des organismes communautaires.

Renseignez-vous davantage sur notre approche en matière de responsabilité sociale d'entreprise.

À propos de Passeport pour ma réussite Canada

Passeport pour ma réussite est un organisme de bienfaisance à l'échelle nationale qui veille à former une génération de diplômés au Canada. En s'alliant à des organismes de collectivités à faible revenu, Passeport soutient les jeunes en vue de les aider à obtenir leur diplôme d'études secondaires et à se réaliser pleinement. Alors que nous soulignons 15 années de succès, notre série primée de mesures de soutien scolaire, financier, social et individuel continue de briser le cycle de la pauvreté grâce au pouvoir l'éducation.

Nous sommes présents sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ et YouTube.

SOURCE La Great-West, compagnie d'assurance-vie

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 12:49 et diffusé par :