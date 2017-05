Navettes autonomes électriques : Un premier projet-pilote au Québec







Keolis Canada, NAVYA et Urbis travaillent à l'implantation d'un premier projet-pilote québécois dans la MRC Les Moulins

MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Après avoir dévoilé la navette autonome électrique NAVYA lors du Sommet mondial des transports publics de l'UITP, Keolis Canada, en collaboration avec NAVYA et Urbis, est heureuse de souligner qu'un projet-pilote d'une durée d'un an pourrait prochainement voir le jour sur le territoire de la MRC Les Moulins et ainsi compléter l'offre de service de transport collectif déjà en place. Des démarches sont en cours avec les décideurs publics québécois concernés afin de voir ce projet d'ajout de navettes sur les premiers et derniers kilomètres d'un trajet déjà existant se réaliser très prochainement.

L'expérimentation s'apparenterait fortement au projet NAVLY présentement à l'essai pour la prochaine année dans l'éco?quartier Confluence à Lyon. Rappelons qu'en septembre dernier, le Groupe Keolis et NAVYA ont lancé conjointement à Lyon la première desserte de transport public par navette électrique autonome au monde. Keolis Canada, NAVYA et Urbis partagent la même vision du transport collectif, de l'importance de la protection de l'environnement et de la réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES). La navette autonome électrique, écologique et flexible dans sa gestion, reflète parfaitement cette vision en plus d'implanter un tout nouveau moyen de déplacement au service des citadins, complémentant le service des conducteurs actuels.

« L'engouement autour de ce projet de navettes autonomes électriques en sol canadien dépasse largement nos attentes et nous sommes très heureux des résultats jusqu'à présent », souligne Patrick Gilloux, président et chef des opérations de Keolis Canada. « Depuis plusieurs années déjà, nous considérons que les véhicules électriques représentent l'avenir du transport collectif et en avons d'ailleurs mis à l'essai quelques-uns sur le territoire de la MRC Les Moulins dans les dernières années. L'ajout d'une navette autonome électrique en projet-pilote pour compléter cette offre est tout à fait logique et nous avons très hâte de vous confirmer le tout ».

« Ce projet-pilote cadre parfaitement avec la vision de la Ville de Terrebonne et ses politiques visant à réduire les GES. Dernièrement, la Ville a adopté une nouvelle politique d'acquisition de véhicules écoénergétiques et la mise en place d'infrastructures telles que les bornes de recharge électriques », mentionne Stéphane Berthe, maire de Terrebonne, président d'Urbis et préfet suppléant de la MRC Les Moulins. « NAVYA cadre aussi parfaitement avec le plan stratégique de développement durable de la ville de Mascouche. Cette nouvelle stratégie nous permettra d'offrir un service amélioré à notre clientèle ».

« NAVYA est ravi de participer à l'élaboration du nouveau modèle innovant de solutions de transports urbains, que nos partenaires du transport de chez Keolis Canada et Urbis envisagent de lancer au Québec. Des quartiers animés tels que Urbanova dans la MRC Les Moulins sont parfaits pour le NAVYA ARMA. En effet, elle permet aux gens de se déplacer facilement et en toute sécurité, tout en réduisant les embouteillages et la pollution », a déclaré le président de NAVYA, Christophe Sapet.

Avec une capacité de 15 passagers et roulant à une vitesse d'exploitation d'environ 25km/h, la navette autonome électrique facilite l'accès et les déplacements et favorise ainsi l'optimisation du temps de ses passagers, autant pour les usagers de transport en commun que sur un site privé. Idéale pour des zones urbaines et les sites propres comme : les aéroports, les sites industriels, les parcs d'attractions, les complexes hôteliers et les hôpitaux, elle a été pensée et conçue pour optimiser les performances des entreprises en fluidifiant les déplacements sur les premiers et derniers kilomètres.

À propos d'Urbis

Urbis, le transport collectif de la MRC Les Moulins, gère le service d'autobus, de taxis collectifs et de transport adapté sous la direction du comité de transport composé de conseillers municipaux de Mascouche et de Terrebonne. Urbis dessert une population totale de 161 079 personnes et dépasse 3,5 millions de déplacements annuels. L'un de ses principaux objectifs est d'encourager et de contribuer à la mobilité durable sur le territoire de la MRC Les Moulins.

À propos de NAVYA

Créée en 2014, la société française NAVYA est le leader et spécialiste du développement de solutions de mobilité innovantes, intelligentes et durables. NAVYA développe des véhicules électriques robotisés, sans conducteur et indépendants de toute infrastructure. Accompagnée par les fonds d'investissements Robolution Capital, actionnaire historique, Cap Décisif Management avec le Fonds FRCI (Fonds Régional de Co-investissement de la Région Île de France), la holding d'investissement GRAVITATION et les groupes Français VALEO et KEOLIS, ainsi que par la société GROUP8, l'entreprise NAVYA a réalisé en octobre 2016 une nouvelle levée de fonds de 30 millions d'euros. NAVYA bénéficie d'une avance importante dans les technologies du véhicule électrique autonome grâce à son expérience et une équipe R&D hautement qualifiée. Christophe Sapet, son président, est entouré de 120 personnes réparties entre Lyon et Paris.

À propos de Keolis Canada

Entreprise franco-québécoise, Keolis Canada se spécialise dans le transport de personnes au Canada. Qu'il s'agisse de transport interurbain, urbain, scolaire, adapté, aéroportuaire, nolisé, ou de train léger, Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 900 employés chevronnés. Keolis Canada exploite un parc de 396 véhicules. Chaque année, Keolis Canada transporte près de 1 million de passagers et plus de 1 million de colis. Keolis Canada est détenue par l'entreprise française Groupe Keolis.

Le Groupe Keolis développe des solutions de mobilité sur mesure, adaptées aux évolutions des déplacements des voyageurs et aux attentes des collectivités. Chef de file en transport urbain en France, le Groupe Keolis est un acteur majeur du transport public de voyageurs en Europe et dans le monde. Le Groupe Keolis est détenu par la SNCF (70 %) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (30 %).

