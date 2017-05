Le gouverneur général visitera Toronto







OTTAWA, le 16 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, sera à Toronto le jeudi 18 mai 2017.

À son arrivée, Son Excellence remettra le Prix d'Or du Duc d'Édimbourg à un groupe d'étudiants. Au cours de l'après?midi, le gouverneur général et Tom Jenkins, président et ancien chef de la direction d'OpenText et président du Conseil national de recherches, parleront de leur livre récemment publié, Ingénieux, à des étudiants prenant part à la conférence de mobilisation de Jeunes entreprises du Canada. Durant la soirée, Son Excellence prononcera une allocution au dîner de gala et à la cérémonie d'intronisation du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne.

Vous trouverez ci-après l'itinéraire détaillé de Son Excellence.

13 h 15

Remise du Prix d'Or du Duc d'Édimbourg

Le gouverneur général remettra le Prix d'Or du Duc d'Édimbourg à plus de 80 jeunes de l'Ontario.

Le Prix International du Duc d'Édimbourg est un programme mondial dont l'objectif est de défier, d'autonomiser et de reconnaître les jeunes âgés de 14 à 24 ans. Ce programme unique est conçu pour permettre aux jeunes d'utiliser leurs passions afin de croire en leur propre potentiel. Pour en savoir plus, visitez www.dukeofed.org.

Upper Canada College, 200, rue Lonsdale

15 h

Conversation sur scène au sujet d'Ingénieux à la conférence de mobilisation de Jeunes Entreprises du Canada

Durant une conversation sur scène, le gouverneur général et M. Jenkins parleront de leur livre Ingénieux avec des participants à la conférence. La conversation sera suivie d'une période de questions.



Publié simultanément en anglais et en français par Signal/McClelland & Stewart (une division de Penguin Random House Canada) et Les Éditions La Presse, Ingénieux décrit des centaines d'inventions canadiennes ayant rendu le monde plus intelligent, solidaire, fraternel, sûr, sain, riche et heureux. Les coauteurs ont travaillé sans relâche pour que cet ouvrage reflète l'étendue et la variété des innovations que le Canada a offertes au monde. Elles sont répertoriées selon leur impact sur la société, de l'ampoule à l'hélice, en passant par la radio électrique, la fermeture à glissière, le gilet de sauvetage et le basketball, sans oublier le beurre d'arachide et Superman.

MaRS Discovery District, 101 rue College

18 h

Allocution au dîner de gala et à la cérémonie d'intronisation du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne

Le gouverneur général prononcera une allocution sur l'importance de l'innovation et félicitera les nouveaux membres intronisés à l'occasion de la 39e édition du dîner de gala et de la cérémonie d'intronisation du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne.

La cérémonie de cette année sera animée par Peter Mansbridge, Correspondant en chef de CBC News, et rend hommage aux chefs d'entreprise les plus éminents du Canada pour l'ensemble de leurs réalisations et les services rendus à l'économie, à la collectivité et à notre pays. Pour en savoir plus, visitez www.cbhf.ca (en anglais seulement).

