Avis aux médias - Des universitaires ontariens exposeront leurs recherches sur la Colline du Parlement







OTTAWA, le 16 mai 2017 /CNW/ - Les scientifiques et les universitaires canadiens travaillent fort pour mettre au point des découvertes et des innovations qui stimulent la croissance économique et appuient la croissance de la classe moyenne. Leurs travaux fournissent aussi les preuves nécessaires à la prise de décisions éclairées concernant notre climat, notre environnement, notre santé et notre prospérité.

La secrétaire parlementaire aux Sciences, Kate Young, prendra la parole mercredi au nom de la ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan, durant l'exposition ponctuelle qui sera présentée par Research Matters sur la Colline parlementaire. Plus d'une douzaine de chercheurs d'universités de l'Ontario seront sur place pour faire la démonstration de leurs travaux devant les parlementaires et le public.

Research Matters est une campagne menée par le Conseil des universités de l'Ontario dans le but de promouvoir et de rendre publiques les recherches menées dans les universités ontariennes et les découvertes qui en découlent.

Date : Le mercredi 17 mai 2017



Heure : 15 h



Lieu : Colline parlementaire

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

