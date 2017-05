Coopération : nouveaux papiers Gmund pour les clients d'Onlineprinters







Cartes de visite et papiers à lettres sur des papiers surfins « Onlineprinters Art Classics »

Neustadt an der Aisch/Gmund am Tegernsee - L'entreprise Onlineprinters a inséré à sa gamme quatre nouvelles sortes de papiers haute qualité de l'entreprise Gmund. Ces papiers sont mis à la disposition exclusive des clients d'Onlineprinters. « Nos 600 000 clients bénéficient chez nous d'imprimés en grands et petits tirages, à des prix très abordables. Face à l'importance de sa base clients, l'entreprise enregistre tout naturellement une demande croissante en faveur de produits d'impression spéciaux. « Nous souhaitons répondre à cette demande en élargissant notre gamme de produits dans le sens de l'exclusivité », explique Julia Voigt, Directrice Marketing auprès d'Onlineprinters GmbH. Les quatre nouvelles sortes de papier sont disponibles depuis fin avril 2017 sur la boutique en ligne.

Un quatuor de papiers aux noms prestigieux

Sous le thème générique « Onlineprinters Art Classics », tous les papiers ont été baptisés selon les plus grands courants artistiques : « Renaissance », « Baroque », « Rococo » et « Modern Art ». C'est leur caractère très particulier qui inspira ces dénominations prestigieuses. « À Gmund, nous fabriquons du papier depuis 1829. La gamme du papetier compte aujourd'hui plus de 100 000 créations. Les papiers de la collection « Onlineprinters Art Classics » sont de véritables pièces uniques et furent conçus spécialement pour Onlineprinters grâce à une combinaison de couleurs, grammages et textures », explique Gabriele Bellendorf, Directeur Marketing pour les Papiers Gmund, créateur de tendances en matière de papiers surfins « Made in Bavaria ». Les papiers de haute qualité sont disponibles pour les cartes de visite (4/0 et 4/4) aux formats 8,5 x 5,5 cm et 9,5 x 5,0 cm ainsi que pour les papiers à lettres aux formats A4, A5 et DIN long.

Une tendance pour le surfin

« Le papetier Gmund et l'entreprise Onlineprinters allient tradition, innovation ainsi que la fascination pour les papiers prestigieux et l'impression professionnelle. Par conséquent, une telle coopération s'imposait. Grâce à la collection « Onlineprinters Art Classics », nous sommes très heureux de pouvoir mettre nos papiers à la disposition d'un plus large public », commente Gabriele Bellendorf sur la nouvelle coopération. Avec l'intégration des Papiers Gmund dans sa gamme, Onlineprinters élargit ainsi son propre segment de produits haut de gamme. Depuis février 2017, Onlineprinters propose également des cartes de visite Letterpress. Ces cartes de visite se distinguent par leur empreinte en relief grâce à l'impression sur des presses typographiques traditionnelles.

Au sujet des Papiers Gmund

Depuis 1829, Gmund incarne la culture du papier et la production écologique de supports de communication en papier naturel uniques en leur genre. Le site de développement et de production de Gmund, sur les rives du lac Tegern, fournit des solutions sur mesure pour un

positionnement de marque durable. 75 % environ des papiers produits sont exportés. Gmund est une entreprise familiale dirigée par Florian Kohler de la quatrième génération.

Au sujet d'Onlineprinters

La société Onlineprinters GmbH est l'une des plus importantes imprimeries en ligne d'Europe. Avec son message publicitaire « Imprimer en ligne, tout simplement ! », l'entreprise commercialise au travers de ses 16 boutiques en ligne des produits d'impression à quelques 600 000 clients dans 30 pays d'Europe. À l'international, l'entreprise est connue sous la marque commerciale Onlineprinters et en Allemagne sous la marque allemande diedruckerei.de. La gamme de produits compte plus de 1 400 imprimés, des cartes de visite, papier à lettres et flyers en passant par les catalogues et brochures jusqu'au matériel publicitaire grand format. Pour réussir un tel succès, la production d'imprimés personnalisés s'appuie sur le concept d'industrie 4.0 qui repose sur trois piliers : la commercialisation en ligne, une production entièrement intégrée de la commande jusqu'à l'expédition ainsi que l'impression groupée. Cette dernière consiste à produire collectivement ce que l'on appelle des formes groupées de plusieurs commandes d'impression, ce qui permet de réduire les coûts et de préserver l'environnement. Les clients disposent de différentes options comme l'impression express (production le même jour ouvré), l'expédition express, la production climatiquement neutre et l'entrée format libre sur une sélection de produits. La société Onlineprinters GmbH emploie 650 salariés. La société fut primée pour sa boutique en ligne allemande par les journaux DIE WELT, COMPUTER BILD, FOCUS et Handelsblatt.

