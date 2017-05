Le MNQ célèbre la Journée nationale des patriotes!







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'approche de la Journée nationale des patriotes, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) invite le public à participer aux activités qui se dérouleront du 19 au 22 mai partout au Québec.

La Journée nationale des patriotes est une journée mémorielle importante puisqu'elle s'inscrit dans le champ de la mémoire et nous permet de se rappeler les événements de 1837-1838. Depuis son instauration en 2002, le MNQ s'emploie à faire rayonner cette journée de diverses manières. Ainsi, à la suite des États généraux sur les commémorations historiques que le MNQ a tenus en octobre dernier, nous recommandons que le gouvernement du Québec adopte une politique de commémorations. Dans le même ordre d'idée, plusieurs activités de commémorations seront organisées en 2017 afin de nourrir et d'entretenir la mémoire collective. Ces activités seront dévoilées sous peu.

De plus, pour une deuxième année consécutive, en plus de la programmation régulière des activités, le MNQ est fier d'offrir au public, et plus particulièrement aux enseignants, une magnifique brochure pédagogique sur l'histoire des rébellions. « Cette brochure a pour vocation de combler les lacunes du programme d'histoire du Québec actuel en 3e et 4e secondaire sur les évènements qui ont conduit aux soulèvements de 1837-1838. Devant le succès de cette brochure l'an dernier, 20 000 exemplaires ont été produits et distribués partout au Québec afin de satisfaire la demande » explique madame Martine Desjardins, présidente du Mouvement.

La mémoire des patriotes

Cette année, les commémorations de la Journée nationale des patriotes se déroulent sous le thème La mémoire des patriotes, montrant ainsi toute l'importance de garder bien vivant le souvenir de la lutte menée par les patriotes pour l'obtention de droits démocratiques. « Rappelons que cette journée a été instaurée pour honorer la mémoire des hommes et des femmes qui, depuis l'implantation des institutions parlementaires en 1791, ont milité pour les droits de la majorité, dont celui du peuple à se gouverner lui-même » conclut madame Desjardins.

La programmation complète des activités, ainsi que la brochure intitulée « La mémoire des patriotes » sont disponibles en ligne à www.journeedespatriotes.quebec.

Fondé en 1947, le MNQ regroupe aujourd'hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

