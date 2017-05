En négociation depuis près de trois ans - Les agentes et agents correctionnels du Canada manifestent pour une convention qui reconnaisse leurs conditions de travail uniques







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Près de 200 membres du Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) manifestent aujourd'hui devant le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, à Ottawa. Près de trois ans après l'échéance de leur dernière convention collective, ils pressent le gouvernement de conclure une entente qui réponde, une fois pour toutes, à leurs besoins spécifiques.

« Après de nombreuses rencontres de négociation, le Conseil du Trésor refuse toujours de reconnaître le caractère unique de notre travail. Le gouvernement souhaite nous mettre dans la même boîte que tous les autres employé-es fédéraux. Ça ne peut pas fonctionner. Le concept du one size fits all, ça ne fait pas à tous », a lancé Jason Godin, président national d'UCCO-SACC-CSN.

Le 15 mai, le comité de négociation d'UCCO-SACC-CSN a déposé au Conseil du Trésor une contre-proposition sur plusieurs éléments et a réaffirmé l'importance de certaines des demandes initiales des agents correctionnels. « Le message de notre contre-proposition est clair : nous sommes différents et notre convention collective doit refléter cela. Qui d'autre, dans la fonction publique, est exposé à des agressions physiques et verbales au quotidien ? » a ajouté le président d'UCCO-SACC-CSN. M. Godin a aussi tenu à rappeler que les derniers chiffres présentés par le ministère de la Sécurité publique confirment que les agentes et agents correctionnels sont les premiers répondants les plus touchés par le trouble de stress post-traumatique (TSPT) au Canada.

N'ayant pas le droit de grève, les agentes et agents correctionnels ont pris part, au cours des derniers mois, à de nombreuses actions de visibilité devant et à l'intérieur des murs des établissements de détention. Aujourd'hui, la manifestation d'Ottawa s'accompagne de lignes d'information tenues par les membres d'UCCO-SACC-CSN aux abords des établissements partout à travers le Canada.

Une nouvelle séance de négociation est prévue avec le Conseil du Trésor les 24, 25 et 26 mai. « D'un océan à l'autre, les agentes et agents correctionnels sont solidaires et mobilisés. La participation de toutes et tous aux actions coordonnées est impressionnante. Fort de l'appui de ses 7400 membres, le comité de négociation est prêt à reprendre les discussions la semaine prochaine », a conclu Jason Godin.

À propos

Le Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) rassemble plus de 7400 membres, répartis dans cinq grandes régions du Canada : la Colombie-Britannique, les Prairies, l'Ontario, le Québec et l'Atlantique. UCCO-SACC-CSN représente les titres d'emploi de CX1 et CX2 dans 49 établissements fédéraux.

