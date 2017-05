Nouveau Centre national d'innovation pour soutenir le vieillissement en santé







L'APPTV aidera à offrir des technologies nouvelles et émergentes aux personnes âgées et aux aidants naturels

FREDERICTON, le 16 mai 2017 /CNW/ - Le réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE) et la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) ont le plaisir d'annoncer le lancement d'un Centre national d'innovation pour faire avancer les politiques, les pratiques et les services dans le domaine en pleine évolution de la technologie et du vieillissement.

Dans le contexte canadien du vieillissement de la population, le nouveau Centre national d'innovation d'AGE-WELL contribuera à faire en sorte que la population du Canada bénéficie de technologies nouvelles et émergentes qui peuvent faciliter l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels. Ce centre est le premier du genre.

Le centre Faire avancer les politiques et les pratiques dans le domaine des technologies et du vieillissement (APPTV) concevra des solutions novatrices afin de résoudre des problèmes précis de politiques, de programmes et de services, et élaborera des pratiques exemplaires destinées à faire adopter rapidement les nouvelles technologies.

L'honorable Lisa Harris, ministre des Aînés et des Soins de longue durée du Nouveau-Brunswick, a officiellement ouvert le Centre aujourd'hui à Fredericton. Les aînés représentent maintenant 19,92 pour cent de la population du Nouveau-Brunswick, ce qui fait de sa population la plus âgée au Canada. La Nouvelle-Écosse suit de près, avec 19,90 pour cent. Les projections laissent présager qu'en une génération, le pourcentage de Néo-Brunswickois de 65 ans ou plus pourrait atteindre 29 ou même 31.

« Le nouveau Centre est une initiative importante qui soutiendra l'élaboration de politiques, de pratiques et de services dans l'ensemble du Canada et qui exploite le pouvoir de la technologie afin de promouvoir un vieillissement en santé », a déclaré la ministre Harris. « Grâce à sa stratégie sur le vieillissement et à d'autres initiatives d'envergure, comme l'outil d'évaluation des soins de longue durée, les communautés amies des aînés et D'abord chez soi, le Nouveau-Brunswick a pris d'importantes mesures pour relever les défis du vieillissement de sa population.

« Nous sommes ravis d'être la province d'accueil d'un centre qui deviendra une ressource nationale pour les décideurs, les chercheurs, les cliniciens et les autres intervenants qui travaillent à la mise en oeuvre de nouvelles technologies visant à améliorer la santé et le bien-être des personnes âgées au Canada, et de leurs aidants naturels. »

Le Centre aidera les innovateurs et les entrepreneurs à transformer leurs idées en succès commerciaux en faisant la liaison avec les utilisateurs finaux, les décideurs et les fournisseurs de services, et favorisera le transfert et l'adoption précoce des nouvelles technologies. Il permettra aux intervenants d'avoir accès aux derniers résultats de la recherche et à l'information sur les outils et les technologies de la santé en émergence.

« Les maisons intelligentes de même que les technologies d'assistance et numériques étant de plus en plus accessibles, nous voulons maximiser leur incidence sur la vie des personnes et générer des avantages économiques pour les Canadiens. Le Centre - une première pour AGE-WELL - deviendra une plateforme de mobilisation des connaissances et d'innovation en matière de politiques qui facilitera l'accès rapide aux technologies pour les personnes qui en ont besoin », a affirmé Alex Mihailidis, Ph. D., directeur scientifique d'AGE-WELL, le réseau canadien sur la technologie et le vieillissement.

« La recherche en santé et l'innovation sociale sont essentielles pour trouver des solutions pratiques aux défis auxquels nous sommes confrontés (au Nouveau-Brunswick). Appliquées aux bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment, les technologies existantes et nouvelles détiennent la clé pour que les Canadiens âgés vieillissent bien et reçoivent le soutien des programmes et des services adaptés à leurs besoins », d'ajouter Bruno Battistini, Ph. D., président, chef de la direction et directeur scientifique de la FRSNB, et coparrain du Centre au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick. « Le Centre fera la promotion du partage des connaissances et du transfert efficace des technologies nécessaires d'un bout à l'autre du Canada. »

Au Nouveau-Brunswick, le Centre offrira également de nouvelles occasions de formation aux étudiants des cycles supérieurs et aux boursiers postdoctoraux dans le domaine des technologies et du vieillissement. AGE-WELL et la FRSNB financent conjointement les salaires de quatre personnes exceptionnelles annuellement, encourageant ainsi les futurs innovateurs.

Kevin Harter, chef de la direction du Centre de soins York, a affirmé que ce dernier est un choix naturel pour installer les bureaux du Centre national d'innovation. « Nous sommes une communauté de professionnels qui respectent le désir des personnes âgées de conserver leur dignité et d'être aussi autonomes que possible, a-t-il indiqué. Le Centre élaborera les meilleurs services, politiques et pratiques qui soient en ce qui a trait à la technologie et au vieillissement. Nous sommes ravis de jouer un rôle pour réunir des personnes de différents secteurs d'activité. C'est en procédant ainsi que l'on réalise des percées en matière de démarches et d'idées. »

À propos d'AGE-WELL

AGE-WELL NCE Inc. (http://www.agewell-nce.ca/, @AGEWELL_NCE) est un réseau pancanadien financé par le fédéral intégrant partenaires de l'industrie, organisations à but non lucratif, instances gouvernementales, fournisseurs de soins, utilisateurs finaux et partenaires du milieu universitaire dont la collaboration reposant sur des recherches de pointe vise à stimuler l'innovation et à créer des technologies et des services pour les adultes plus âgés et les aidants naturels. Sa vision consiste à tirer profit du potentiel qu'offrent les technologies émergentes et de pointe comme l'intelligence artificielle (IA), la cybersanté, les technologies de l'information et des télécommunications (TIC), et les technologies mobiles afin de stimuler l'innovation sociale et technologique ainsi qu'en matière de politique publique. AGE-WELL a été établie en 2015 dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence financé par le gouvernement fédéral.

À propos de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick

La FRSNB (www.nbhrf.com / @NBHRF) est une organisation indépendante gouvernée par un conseil d'administration composé d'intervenants du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick. Le financement provincial est fourni par la Société de développement régional - Fonds de développement total, le ministère de la Santé - Fonds de recherche en médecine et le ministère du Développement social - Fonds de recherche sur le mieux-être pour les programmes de recherche en santé de la FRSNB. La mission de la Fondation est de fournir le leadership et d'appuyer la croissance de la capacité de recherche en santé, d'améliorer la santé de la population du Nouveau-Brunswick et de faire progresser l'économie du savoir.

