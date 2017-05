Weather Trends International dévoile son rapport sur la distribution







Ce rapport s'intéresse à la manière dont les conditions météorologiques ont précisément influencé 63 distributions commerciales au dernier trimestre, pour le mois à ce jour, et pour les 9 prochains mois

BETHLEHEM, Pennsylvanie, 16 mai 2017 /CNW/ - Weather Trends International, le chef de file mondial dans l'analyse météorologique commerciale prédictive et proactive de l'année à venir pour le compte de sociétés Fortune 1000 dans les secteurs de la vente au détail, manufacturier, agricole et des services financiers, a lancé son rapport sur la distribution (Equity Report) pour compléter ses solutions de services financiers.

« Nous utilisons l'orientation de l'année à venir de Weather Trends depuis plus d'une décennie tant du côté des achats que de celui des ventes ici à J.P. Morgan; ce qui m'apparaît le plus précieux est sa précision, la diversité des détails mondiaux et surtout son rapport sur la distribution qui étale une carte routière stratégique 3 trimestres à l'avance », déclare Matt Boss, directeur général de la recherche sur les fonds propres à J.P. Morgan.

Décorée à douze reprises, la technologie de statistiques mathématiques de Weather Trends, qui projette les 24 prochains cycles climatiques afin de dégager des prévisions météorologiques et commerciales pour l'année à venir, permet aux industries sensibles aux conditions météorologiques de se montrer PROACTIVES et non RÉACTIVES à la volatilité climatique 11 mois d'avance. « Voilà 15 ans que nous nous forgeons une solide réputation au sein de l'industrie en tant qu'experts des prévisions météorologiques de longue portée, de la vente au détail et de la manière dont les conditions climatiques influencent précisément des catégories saisonnières et la performance commerciale globale. Notre rapport sur la distribution aide à réduire les surprises grâce à un seul et même document publié chaque lundi avant l'ouverture des marchés », déclare Bill Kirk, chef de la direction à Weather Trends International.

Le rapport sur la distribution apparie l'emplacement des magasins de 63 distributions commerciales (dans les centres commerciaux, à l'extérieur des centres commerciaux, les magasins à rabais, les centres de rénovation, les restaurants, les magasins de chaussures, les concessionnaires automobiles, les pharmacies, les boissons, les cafés, l'énergie et le commerce électronique) aux conditions météorologiques (passées et futures) pour dégager des constatations simples et précieuses quant à la favorabilité (indice de 5 catégories) du climat pour les derniers mois, pour le mois à ce jour et, plus important, pour les 9 prochains mois (3 prochains trimestres). Le magazine Forbes classe Weather Trends au 5e rang des sociétés les plus prometteuses des États-Unis (Most Promising Company in America) pour une bonne raison, et nos solutions PROACTIVES changeront pour toujours la manière dont l'effet du climat est perçu relativement au rendement commercial. Profitez sans tarder de notre offre d'essai de 12 mois d'une durée limitée, laquelle comprend 8 des rapports financiers hebdomadaires les plus prisés pour la somme de 9?750 $. http://www.weathertrends360.com/Equity-Report

À propos de Weather Trends International

Weather Trends International (www.weathertrends360.com) aide depuis 15 ans les sociétés Fortune 1000 à réduire les risques météorologiques en devenant PROACTIVES et non RÉACTIVES grâce à ses solutions technologiques primées. Notre technologie maillée couvre chaque mille de la terre et offre des projections relatives à la température, aux précipitations et aux chutes de neige semaine par semaine pour les 11 prochains mois, ainsi que des prévisions de ventes précises pour chaque division.

