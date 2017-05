La soirée Art X Gastronomie recueille 40?000 $ au profit de la Fondation de l'ITHQ







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - La soirée Art X Gastronomie, activité-bénéfice gastronomique organisée par la Brigade des jeunes gastronomes, a tenu sa quatrième édition le 11 mai dernier à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et a permis d'amasser la somme de 40?000 $ au profit de la Fondation de l'ITHQ.

Courue par les jeunes professionnels montréalais, cette délicieuse soirée s'est déroulée en présence de deux invités d'honneur et illustres diplômés de l'ITHQ: Marc-André Jetté (Formation supérieure en cuisine 2003) chef propriétaire du restaurant Hoogan et Beaufort, et Annie Archambault (Technique touristique 2002), directrice du Développement des affaires pour le Québec au Club Med. Ces derniers sont également des modèles de réussite dans leur domaine et ils n'ont d'ailleurs pas manqué de saluer le soutien de la Brigade des jeunes gastronomes à la Fondation de l'ITHQ.

Rappelons que les profits nets de la soirée serviront à soutenir les projets prioritaires de l'ITHQ dont la modernisation des équipements, le développement du Centre de recherche et le financement de bourses remises aux étudiants de l'ITHQ. D'ailleurs, une partie sera versée à la Bourse Cassandre-Paquette, créée dans le but de perpétuer la mémoire de cette jeune étudiante décédée des suites d'un cancer et qui, par sa détermination et son dynamisme, est devenue un exemple de persévérance et de courage au sein de l'ITHQ.

Électro-lounge, art et gastronomie

Célébration de l'art culinaire, cet événement-bénéfice a mis en valeur le savoir-faire des étudiants du programme Gestion de la restauration gastronomique de l'ITHQ, qui avaient préparé pour les quelque 177 convives présents, un menu six services accompagné de vins sélectionnés avec soin pour l'occasion. Célébration artistique également, les invités se sont laissés imprégner d'une ambiance musicale électro-lounge avec ses accents « groovy » conçue par le duo Ürbeat lors du cocktail et ont pu découvrir l'univers artistique de Darcia Labrosse, qui a recours à la peinture électrostatique sur aluminium en fusionnant les beaux-arts et le monde industriel.

À propos de la Brigade des jeunes gastronomes

Créée par la Fondation de l'ITHQ en 2013, la Brigade des jeunes gastronomes est un regroupement de jeunes professionnels issus du milieu des affaires de la région montréalaise et engagés à soutenir la relève en tourisme, en hôtellerie et en restauration.

À propos de la Fondation de l'ITHQ

La Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif créé en 2003, dont la mission consiste à organiser une variété d'activités de collecte de fonds qui serviront à soutenir financièrement ou au moyen de biens et de services le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence.

SOURCE Fondation de l'ITHQ

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 11:15 et diffusé par :