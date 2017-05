Achetez une voiture, plantez un arbre







SAINT-EUSTACHE, QC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Souhaitant continuer de contribuer à protéger l'environnement, HGrégoire, en collaboration avec Arbres Canada, plantera un arbre pour chaque véhicule vendu, du 16 mai au 16 juin prochain.

Conscient de l'impact négatif de l'industrie de l'automobile sur la qualité de l'air, HGrégoire, étant le plus grand détaillant de véhicules d'occasion au Canada, a souhaité participer à la préservation de la forêt boréale. Ainsi, HGrégoire compte planter de nouveau cette année plus de 500 arbres avec ce programme.

Il s'agit d'une deuxième année de collaboration entre Arbres Canada et HGrégoire. L'an dernier, la même promotion avait permis de planter près de 500 chênes rouges près Kazabazua, en Outaouais, afin de remplacer le pin gris affecté d'une maladie fongique. Les arbres plantés dans cette région sont essentiels à la protection des bassins versants et de la faune. C'est donc un total de 1 000 arbres qui auront été plantés par HGrégoire et ses clients dans la région.

« En tant qu'entreprise engagée dans la communauté, nous souhaitons continuer d'encourager toutes initiatives conformes à notre vision plus écologique. Notre collaboration avec Arbres Canada et la plantation de 500 nouveaux arbres en 2017 nous permet donc de poursuivre nos efforts en ce sens. », a déclaré John Hairabedian, président de HGrégoire.

Au cours des prochaines années, HGrégoire continuera de s'impliquer en soutenant les causes importantes aux yeux de l'entreprise.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, l'entreprise québécoise HGrégoire, dont le siège social est à Saint-Eustache, emploie plus de 500 personnes. Aujourd'hui chef de file dans le secteur de la vente de véhicules d'occasion, HGrégoire a le plus grand inventaire de véhicules d'occasion au Canada. Lauréat du prix Choix du consommateur pour la 12e année consécutive, cette bannière familiale compte 15 mégacentres au Québec et 2 en Floride, offrant des véhicules d'occasion ainsi que des véhicules neufs. Sa mission : veiller à offrir aux consommateurs une voiture de qualité au meilleur prix possible grâce à un rigoureux protocole d'achat et de vente axé sur la transparence et la fiabilité. Pour plus de renseignements sur son parcours distinctif, visitez www.hgregoire.com.

À propos d'Arbres Canada

Depuis 25 ans, Arbres Canada encourage les collectivités, les gouvernements, les sociétés et les particuliers à rendre le Canada plus vert et plus sain pour ses habitants. Ils fournissent aux Canadiens l'éducation, l'expertise technique et les ressources requises pour planter et prendre soin d'arbres ruraux et urbains. Ils ont planté plus de 80 millions d'arbres et reverdi plus de 600 terrains d'écoles à l'échelle du pays.

