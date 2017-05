Le ministre Luc Fortin annonce 4 M$ pour la construction d'un lieu de diffusion destiné à la jeunesse, à Sherbrooke







SHERBROOKE, QC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'offrir un lieu de diffusion culturelle spécialisé en arts de la scène pour l'enfance et la jeunesse, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 4 M$ à la Ville de Sherbrooke en vertu du programme Aide aux immobilisations pour assurer la construction d'une salle de spectacle de 300 sièges.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke, M. Luc Fortin, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de Mme Lilie Bergeron, directrice générale de Côté scène.

Cette annonce fait suite au renouvellement de l'accord de principe du 4 mars 2016 liant le ministère de la Culture et des Communications à la Ville de Sherbrooke. Il s'agissait de l'une des premières décisions prises par le ministre Fortin à son arrivée en poste.

Cette annonce est également rendue possible grâce au vote d'une résolution de la Ville de Sherbrooke le 15 mai 2017, attestant sa participation financière dans le projet, tant pour les infrastructures que pour le fonctionnement de la salle. Cette garantie essentielle étant maintenant offerte, il est désormais possible pour le gouvernement du Québec d'envoyer le signal additionnel de son intention de voir se réaliser cet équipement culturel majeur pour la Ville et la région de l'Estrie.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet qui permettra d'élargir l'accès à des activités de qualité liées aux arts et à la culture à Sherbrooke et en Estrie. Grâce à cette belle initiative, les jeunes auront désormais l'occasion de vivre un plus grand nombre d'expériences culturelles. En plus d'accueillir les jeunes familles, cette salle deviendra un nouveau contexte d'apprentissage pour des milliers d'élèves des écoles de la région, ce qui s'inscrit dans les priorités gouvernementales. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke

« Cette annonce est la pierre angulaire pour la réalisation d'un projet qui agira concrètement en faveur des enfants de la région. À titre de diffuseur spécialisé, nous accueillons avec grande joie l'annonce de l'aide financière, puisque nous pourrons faire vivre notre mission visant le public jeunesse dans les meilleures conditions. L'offre de spectacles de qualité se trouve à la source du développement des intérêts artistiques chez les jeunes et d'une vie culturelle riche. La nouvelle salle deviendra assurément un milieu propice à des découvertes inoubliables et à des moments heureux en famille. »

Lilie Bergeron, directrice générale de Côté scène

