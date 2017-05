Prix Ulysse 2017 - Tourisme Montréal récompense l'audace et l'innovation en tourisme







Le Grand Ulysse de Montréal est remis au Père Claude Grou, Recteur de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les Prix Ulysse ont été décernés, hier, à sept entreprises et organisations touristiques montréalaises qui ont fait preuve d'audace et d'innovation dans leurs stratégies d'affaires en 2016. Présentée par Air Canada, cette soirée organisée par Tourisme Montréal s'est déroulée à l'hôtel Mount Stephen.

« Ce soir, nous célébrons l'excellent travail de nos partenaires de l'industrie. C'est grâce à ces attraits et entreprises que Montréal s'impose dans les villes incontournables à visiter. L'avenir s'annonce fort prometteur pour le tourisme dans notre métropole cette année. Nous sommes enthousiastes plus que jamais! », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Lors de cette soirée de reconnaissance et de réseautage, un hommage spécial a été rendu à l'intention du Père Grou, Recteur de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, qui a reçu le Grand Ulysse de Montréal pour son implication dans l'industrie touristique.

Les lauréats 2017 sont les suivants :

Prix Bill Brown, la relève en tourisme

Vanessa Provencher - Voiles en voiles

Prix Projet étudiant

Danny James Perrier, Thibault Mouton, Florine Battaglia - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Prix Accueil

Délices Érable & cie

Prix Promotion de la destination

Local Montréal Tours

Prix Innovation

Montréal en Histoires

Prix Réunions d'affaires et congrès

Yulism

Prix Synergie

Bernard & Fils traiteur et Musée des Beaux-Arts de Montréal

La soirée des Prix Ulysse a été également rendue possible grâce aux partenaires suivants : Aéroports de Montréal, Banque Nationale du Canada, Journal de Montréal, Freeman Audiovisuel, Hôtel Le Mount Stephen, Brasserie Parisienne Le Pois Penché et Restaurant Sinclair.

