Huawei et l'aéroport international Hamad concluent un partenariat stratégique de co-innovation

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 16 mai 2017 /CNW/ - Au 17e Salon de l'aéroport de Dubaï, qui s'est tenu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, Huawei et l'aéroport international Hamad (HIA) ont signé un protocole d'accord formalisant un partenariat stratégique devant permettre la transformation numérique de l'aéroport.

Cadre général de collaboration entre HIA et Huawei, le protocole d'accord prévoit la co-création de concepts, de prototypes et de solutions novateurs, à l'aide de technologies de pointe, en particulier dans les domaines de l'IdO et des machines autonomes, afin de relever des défis commerciaux et de saisir des possibilités réelles. Concrètement, le but visé est d'accélérer la transformation numérique à l'aéroport international Hamad et de faire partager les solutions à la communauté de sorte qu'elles profitent de manière plus large encore à l'industrie du transport aérien. Grâce à cette collaboration, HIA entend améliorer l'expérience des passagers, renforcer la sécurité et la communication et accroître l'efficacité opérationnelle.

L'aéroport international Hamad, situé à Doha, au Qatar, a récemment rejoint les rangs exclusifs des aéroports internationaux désignés « aéroport 5 étoiles », mention prestigieuse attribuée par Skytrax, l'institut d'aviation de Londres et la référence absolue en ce qui a trait à la prise en compte des appréciations du passager dans les classements des aéroports et des compagnies aériennes. Cette désignation fait de HIA le premier aéroport au Moyen-Orient et le 6e aéroport à l'échelle mondiale à se hisser à ce palmarès. De plus, l'aéroport international Hamad est depuis ans, 2015 et 2016, lauréat du prix « Meilleur aéroport de l'Asie occidentale » décerné par « Future Travel Experience Awards - Asie ».

Commentant la coopération avec Huawei, Badr Mohammed Al Meer, ingénieur, chef de l'exploitation de HIA, a déclaré : « La technologie innovatrice continuera d'impulser la transformation numérique à l'aéroport international Hamad. Grâce à cette alliance stratégique avec Huawei, qui donne également accès à son écosystème de partenaires spécialisés, nous entendons accélérer notre parcours et démontrer notre engagement envers l'industrie en mettent en commun les concepts et les solutions viables qui pourraient naître de ce partenariat. »

Xilin Yuan, président du Secteur des transports du groupe Enterprise Business de Huawei, a commenté : « Huawei est très heureuse de collaborer avec l'aéroport international Hamad pour en faire un aéroport intelligent capable de répondre aux besoins futurs des flux de passagers ainsi qu'aux besoins des clients avertis sur le plan numérique. En mettant la transformation numérique au coeur de sa stratégie commerciale, HIA en arrivera certainement à offrir une expérience de la connectivité centrée sur l'usager, au grand plaisir de ses clients. »

Huawei a fourni un large éventail de solutions TIC dont les aéroports, les compagnies aériennes et les autorités du contrôle de la circulation aérienne du monde entier ont su profiter pour réaliser la transformation numérique, améliorer leurs capacités de service, renforcer leur efficacité opérationnelle et favoriser leur croissance. Ces solutions TIC comprennent, entre autres, des centres de données modulaires intérieurs/extérieurs, des serveurs et des périphériques de stockage, des plateformes convergentes en nuage, des plateformes d'analyses des mégadonnées et des solutions intégrées de communication filaire/sans fil.

À la fin de 2016, Huawei a fourni des produits, des solutions et des services TIC à plus de 40 aéroports, compagnies aériennes et autorités du contrôle de la circulation aérienne dans le monde entier. Ce chiffre comprend plus de 15 aéroports internationaux desservant plus de 30 millions de passagers par an.

