Les assureurs de personnes du Canada soutiennent un programme commercial progressiste

OTTAWA, le 16 mai 2017 /CNW/ - Les assureurs vie et maladie canadiens comptent parmi les chefs de file planétaires et ils maintiennent une forte présence dans le monde entier. C'est avec grande conviction qu'ils soutiennent le programme commercial mené par le gouvernement canadien à l'international. L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) a publié aujourd'hui un énoncé de position qui présente les grandes priorités commerciales de l'industrie.

« L'industrie des assurances de personnes appuie le gouvernement dans les efforts qu'il déploie pour accroître notre puissance commerciale à l'échelle internationale, a déclaré Frank Swedlove, président et chef de la direction de l'ACCAP. Nous espérons que le gouvernement conclura des accords de libre-échange avec des marchés clés et faisant une large place aux services financiers. »

Les grandes priorités commerciales de l'industrie des assurances vie et maladie sont, notam­ment, de veiller à ce que les intérêts du secteur financier canadien soient bien repré­sentés dans tous les accords de libre-échange du Canada et à ce que les accords tiennent compte des questions nouvelles et émergentes, comme la circulation transfrontalière de renseigne­ments et les règles régissant les entreprises publiques.

Trois assureurs canadiens figurent parmi les quinze plus grands au monde et ils sont présents dans plus de vingt pays. « Nos activités internationales sont clairement bénéfiques aux Canadiens et nous nous tenons prêts à travailler avec le gouvernement pour continuer à contribuer à l'essor économique de notre pays », d'ajouter M. Swedlove.

Établie en 1894, l'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 p. 100 des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Présente dans plus de vingt pays, l'industrie est très dynamique à l'international. Les assureurs de personnes canadiens, dont les actifs investis pour le compte de leurs titulaires de polices à l'étranger s'élèvent à plus de 800 milliards de dollars, versent à ces derniers des prestations à hauteur de presque 78 milliards de dollars. Par leurs activités à l'étranger ils assurent la protection de 45 millions d'individus et l'emploi de 138 000 personnes.

