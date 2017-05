L'Administration portuaire de Montréal souligne 125 ans de présence de Hapag-Lloyd au Canada







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) est heureuse de souligner les 125 ans de présence du transporteur maritime allemand Hapag-Lloyd au Canada.

Le premier navire de la compagnie à desservir le marché canadien est arrivé au Port de Montréal en mars 1892. Il s'agissait du S/S Cremon, un bateau à vapeur d'un peu plus de 90 mètres.

« En 125 ans, Hapag-Lloyd a démontré plus d'une fois son attachement au Port de Montréal, notamment en développant des services dédiés entre l'Europe, la Méditerranée et Montréal, mais également en choisissant Montréal comme siège de ses opérations pour l'ensemble du Canada », a souligné Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'APM. «Nous tenons à féliciter tous les employés de Hapag-Lloyd qui, chaque jour, perpétuent la rigueur et la qualité du service qui font la renommée de ce grand transporteur maritime.»

Pour souligner les 125 ans de présence de Hapag-Lloyd au Canada et les liens uniques qui lient la compagnie à Montréal, M. Wolfang Schoch, vice-président Hapag-Lloyd Canada, a remis au Port de Montréal une maquette de l'Empress of Britain, un paquebot de la compagnie CP ships rachetée en 2005 par Hapag-Lloyd. Ce navire, qui transportait des passagers et de la marchandise, a navigué entre le Royaume-Uni et le Canada de 1931 à 1939.

Hapag-Lloyd est le 5e transporteur maritime à l'échelle mondiale. Le siège social de la compagnie est situé à Hambourg. Hapag-Lloyd opère trois services hebdomadaires à partir de Montréal : deux services avec l'Europe et un service avec la Méditerranée.

Hapag-Lloyd Cruises, une filiale du groupe TUI, est également active dans le secteur des croisières, avec notamment le MS Europa et le MS Europa 2, deux navires de luxe qui viennent à Montréal pendant la saison des croisières.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. C'est un port de conteneurs de premier plan desservi par les plus grandes lignes maritimes de transport de conteneurs au monde.

Le Port de Montréal possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais. Il est relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens, ainsi qu'à un réseau autoroutier. Le Port exploite un terminal de croisières. Tous les autres terminaux sont gérés par des compagnies privées d'arrimage. L'activité portuaire soutient 16 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,1 milliards de dollars par année.

