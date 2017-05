L'inauguration historique du siège social du pluralisme à Ottawa positionne le Canada en tant que centre mondial de dialogue







OTTAWA, le 16 mai 2017 /CNW/ - Le Centre mondial du pluralisme, une importante institution de recherche et de dialogue sur la valorisation de la diversité, vient d'inaugurer officiellement son siège social dans un édifice patrimonial à Ottawa. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, et de Son Altesse l'Aga Khan.

« Le Centre s'inspire de l'expérience du Canada en tant que pays multiethnique engagé envers la valorisation de la diversité, qu'il perçoit comme une force. Il est tout à fait opportun qu'à quelques semaines des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, le Centre mondial du pluralisme ouvre ses portes au coeur de la capitale du Canada, a déclaré John McNee, secrétaire général du Centre mondial du pluralisme. En cette époque de montée du populisme et de l'exclusion, le Centre est une voix positive dans la conversation mondiale sur la façon de vivre avec les différences. »

Dans l'édifice patrimonial magnifiquement restauré du 330, promenade Sussex, - qui a jadis abrité les Archives publiques du Canada (1905-1967) et le Musée canadien de la guerre (1967-2005) - le Centre poursuivra son travail en tant que plateforme mondiale pour l'analyse comparative, l'apprentissage et le dialogue sur l'importance de la valorisation de la diversité, tant au Canada que dans le monde entier.

Les activités du Centre incluent des recherches sur la façon dont des pays ont changé leurs approches envers la diversité; des conférences en compagnie d'experts visant à approfondir la compréhension du pluralisme; la Conférence annuelle sur le pluralisme, qui présente des leaders internationaux ayant consacré leur vie à l'avancement du respect de la diversité; ainsi qu'un Prix mondial du pluralisme remis aux deux ans dans le but de célébrer des exemples extraordinaires de pluralisme en action.

Dans le cadre d'un partenariat public-privé unique, Son Altesse l'Aga Khan a fondé le Centre en collaboration avec le gouvernement du Canada. Les deux partenaires ont fait un investissement considérable afin de constituer un fonds de dotation et d'entreprendre une importante restauration du 330, promenade Sussex. Son Altesse l'Aga Khan, leader spirituel des musulmans chiites ismaéliens du monde entier, était à Ottawa pour accueillir plus de 200 invités à l'inauguration officielle, ainsi que pour présider une réunion du conseil d'administration du Centre.

À propos du Centre mondial du pluralisme

Fondé à Ottawa par Son Altesse l'Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du Canada, le Centre mondial du pluralisme est une organisation indépendante et à but non lucratif. Inspiré par l'expérience du Canada en tant que pays diversifié et inclusif, le Centre a été créé pour favoriser l'émergence de réponses positives aux défis de vivre ensemble pacifiquement et productivement dans les sociétés diversifiées.

Le Centre est dirigé par un conseil d'administration composé d'éminents leaders canadiens et internationaux :

Son Altesse l'Aga Khan (président)

Princesse Zahra Aga Khan

Kofi Annan

Iain T. Benson

La très honorable Adrienne Clarkson

Rudyard Griffiths

Huguette Labelle

Marwan Muasher

Azim Nanji

Margaret Ogilvie

Khalil Shariff

Eduardo Stein

