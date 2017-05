La Caisse et la Banque Nationale réaffirment leur appui financier à la firme québécoise d'architectes Lemay







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec et la Banque Nationale annoncent aujourd'hui un nouveau financement, sous forme de prêt, dans la firme québécoise Lemay, un cabinet d'architecture et de services intégrés de conception de l'environnement bâti, qui réalise des projets dans différentes grandes villes du monde.

Ce financement permet à l'entreprise de poursuivre son expansion canadienne grâce à l'acquisition de Toker + Associates Architecture Industrial Design Ltd., un bureau d'architectes et de design intérieur, établi à Calgary.

« Depuis 2014, nous sommes heureux de participer à l'essor de Lemay dont les projets font rayonner le talent québécois ici et ailleurs dans le monde, a affirmé Christian Dubé, premier vice-président, Québec, à la Caisse. Ce nouveau financement témoigne bien du rôle que peut jouer la Caisse comme partenaire de long terme en appuyant différents projets d'une entreprise au fil des ans, au fur et à mesure que se dessinent des occasions de croissance ».

Au cours des trois dernières années, la Caisse et la Banque Nationale ont d'ailleurs soutenu la croissance de l'entreprise en participant au financement de ses acquisitions des firmes DAA, Cardinal Hardy Architectes et Martin Marcotte Architectes jusqu'alors détenues par la société IBI Group.

« Notre association avec Toker nous donne l'opportunité de desservir des clients pancanadiens et représente un autre jalon concret vers l'atteinte de notre objectif, qui est de devenir le chef de file des services intégrés au pays » explique Louis T. Lemay, président et facilitateur de l'excellence.

Avec des projets novateurs au Québec et dans le monde, tels que le Centre de recherche du CHUM, le siège social de Lumenpulse et le Centre de transport Stinson à Montréal, ou encore le plan stratégique de développement d'Haïti, divers mandats au Maroc, et de nombreux hôtels et résidences privées à New York, Lemay se démarque dans les différents marchés qu'elle dessert.

À PROPOS DE LEMAY

Fondée en 1957 comme société d'architecture, Lemay est aujourd'hui un chef de file canadien des services intégrés de conception de l'environnement bâti, alliant architecture, urbanisme, architecture de paysage, design urbain, design d'intérieur, développement durable, ingénierie et image de marque dans une offre multidisciplinaire et synergique. En plus de se positionner à la tête des entreprises en conception intégrée au Québec et dans le top cinq au Canada, Lemay est également 74e au monde selon le World Architecture (WA). Lauréate du programme des « Sociétés les mieux gérées au Canada » par Deloitte depuis 2013 et devenue membre de la catégorie Reconnaissance Or en 2017, Lemay est l'une des firmes les plus primées au Canada avec près de 350 prix et mentions. Ayant comme objectif de bâtir un avenir meilleur pour les collectivités, Lemay aspire à devenir une référence mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 270,7 G$ au 31 décembre 2016. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures et en immobilier à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE LA BANQUE NATIONALE

Forte d'un actif de 234 milliards de dollars au 31 janvier 2017, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle emploie plus de 21 000 personnes et est un employeur de choix reconnu. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 10:03 et diffusé par :