Développement du secteur québécois du transport terrestre - Québec accorde 15 millions de dollars à Nova Bus pour un grand projet d'investissement dans ses usines

MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec versera une contribution financière non remboursable de 15 millions de dollars à Nova Bus, division québécoise du Groupe Volvo. Celle-ci a en effet l'intention d'investir dans un programme de croissance et de développement. Ce programme, qui requiert des investissements de plus de 90 millions de dollars sur six ans, permettra de moderniser les processus et les usines de Nova Bus afin de renforcer ses travaux en recherche et développement.

La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, et du président et chef de la direction du Groupe Volvo, M. Martin Lundstedt. Le tout s'est déroulé en marge du Sommet mondial des transports publics 2017, qui se tient actuellement au Palais des congrès de Montréal.

Ce projet comprend la mise à niveau des usines québécoises de l'entreprise, notamment par l'automatisation des opérations et l'introduction de procédés écoénergétiques novateurs et de technologies numériques. En tout, 28 emplois seront créés durant la réalisation du projet, alors que 838 autres seront consolidés.

Citations :

« En avril 2016, 700 millions de dollars sur trois ans ont été annoncés pour soutenir le manufacturier innovant. Une tournée de toutes les régions du Québec a été organisée par l'ensemble des acteurs du milieu manufacturier pour informer les entreprises que le gouvernement était prêt à investir avec elles dans leurs projets de modernisation. Cette tournée a été un succès. Quelque 2 000 entreprises et organismes y ont participé et 240 projets de modernisation ont été soutenus pour des investissements totaux de 2,3 milliards de dollars et la création de 4 600 emplois. Le succès a tellement été au rendez-vous que nous avons décidé d'investir 125 millions de dollars additionnels pour le manufacturier innovant dans le dernier budget. L'annonce faite par Nova Bus, aujourd'hui, est une autre preuve de ce succès. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Depuis près de quarante ans, Nova Bus participe à la vigueur économique de la région des Laurentides grâce à ses autobus performants. À présent, cet investissement majeur consolidera les activités de l'entreprise de même que de nombreux emplois de qualité dans la région. Notre gouvernement s'associe avec beaucoup de fierté à ce projet d'avenir. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Ce projet démontre tout l'intérêt que le Groupe Volvo porte au marché nord?américain, ainsi que l'objectif partagé avec le gouvernement du Québec de moderniser les installations québécoises de Nova Bus et d'intégrer de nouveaux processus technologiques, dans le but de produire des véhicules qui répondent aux besoins de nos clients et des usagers du transport en commun. »

Martin Lundstedt, président et chef de la direction du Groupe Volvo

Faits saillants :

Fondée en 1993, Nova Bus possède une usine de structures à Saint-François-du-Lac et deux usines d'assemblage, soit une à Saint-Eustache et une autre à Plattsburgh, aux États-Unis. L'entreprise emploie 838 personnes au Québec et 285 autres aux États-Unis.

Le gouvernement du Québec a mis 825 millions de dollars à la disposition des entreprises, à même les fonds propres d'Investissement Québec et le Fonds du développement économique, afin de soutenir l'essor du secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois.

