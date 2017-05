Tous les métaux ne tombent pas du ciel, et heureusement! L'industrie minière lance une nouvelle campagne pour mieux faire connaître le caractère essentiel de ses activités dans le quotidien des Québécois







QUÉBEC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Tous les objets utilisés dans notre quotidien sont le produit, à un moment ou un autre, de l'activité minière. De la fourchette au téléphone cellulaire, en passant par le pont qu'on traverse ou les ciseaux et les aiguilles qu'on utilise pour fabriquer nos vêtements, l'industrie minière est partout dans nos vies. Voulant démystifier ses activités, expliquer ses façons de faire et rappeler son importance dans la vie de tous les jours et pour le développement social et économique du Québec, l'industrie minière a lancé une campagne d'affichage et numérique qui tranche avec l'image qu'on se fait d'elle.

Sous l'égide de l'Association minière du Québec (AMQ) et élaborée en collaboration avec le stratège de renommée mondiale Justin Kingsley, fondateur de l'atelier de storytelling Makumaku, cette campagne tente de démontrer, sous le signe de l'humour, le lien entre l'activité minière et le quotidien. « Nous cherchons à créer un dialogue autour d'une réalité qui touche tout le monde », a déclaré Justin Kingsley. « Nous avons trouvé la solution créative qui, selon nous, est efficace, ludique et compréhensible pour tous. »

« Les gens qui mettent en valeur les ressources minérales du Québec sont des Québécois fiers et soucieux de bien faire les choses. Malgré cela, la population qui a moins accès directement aux activités minières perçoit notre industrie comme archaïque, sale et non responsable. C'est pourtant tout le contraire et c'est pourquoi nous avons voulu développer une campagne simple, efficace et colorée; aller là où les gens ne nous attendaient pas », a déclaré Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ.

L'industrie minière du Québec gagne à être mieux connue :

Qui sait que la mine la plus profonde des Amériques se trouve en Abitibi?Témiscamingue avec une profondeur de plus de trois kilomètres?

Qui sait qu'une mine du Nord-du-Québec a accès au Wi-Fi à une profondeur de 100 mètres sous terre?

Qui sait que la plus grande éolienne à avoir été construite dans le Grand Nord québécois l'a été par l'industrie minière à 500 kilomètres au nord de Kuujjuaq ?

? Qui sait que la grande région de Montréal est la deuxième région en importance pour le nombre d'emplois créés par l'industrie minière au Québec?

L'industrie minière c'est encore plus et cette campagne d'affichage et numérique est le premier jalon d'une plus vaste campagne qui vise à démontrer que l'industrie minière est résolument la force intérieure du Québec.

« Par les actions que nous déploierons au cours des prochains mois et des prochaines années, nous mettrons en valeur les richesses du Québec; minières certes, mais également artistiques, sportives, etc. Nous communiquerons mieux, nous communiquerons plus, afin de bien expliquer la plus-value pour le Québec de pouvoir compter sur une industrie minière forte, responsable et tournée vers l'avenir », a conclu Josée Méthot.

Notons que le site Web www.minesqc.com a aussi subi une cure de rajeunissement.

Pour visualiser les différentes affiches, visitez la section « Documentation » du site Internet de l'AMQ : http://amq-inc.com/documentation.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que de fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 45 550 emplois et des dépenses totales de près de six milliards de dollars que génère l'industrie minière au Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

