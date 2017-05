Le 787 Dream Jet de Deer Jet atterrit au Qatar pour sa première visite au Moyen-Orient







DOHA, Qatar, 16 mai 2017 /CNW/ - Deer Jet, société de premier plan mondial dans l'aviation d'affaires, a présenté le tout premier 787 « Dream Jet » au monde, pour la première fois au Moyen-Orient lors d'une escale à l'aéroport international de Doha, qui s'inscrit dans une série de présentations autour du monde intitulée « Dreams Encounter the World » (les rêves à la rencontre du monde) après des visites de Shanghai, Hong Kong, Londres et Dublin.

L'entreprise, qui compte parmi ses clients des familles royales de la région depuis 2013, vise désormais l'ensemble des pays du Golfe et du Moyen-Orient avec des acheteurs du Qatar, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, notamment des dirigeants de grandes entreprises et des délégations gouvernementales de haut niveau qui devraient être des clients essentiels.

Il y a 22 ans, Deer Jet a été le premier opérateur d'aviation d'affaires en Chine et la société s'est consacrée depuis au marché des vol d'affaires de luxe. En mai 2016, l'entreprise a pris les commandes du tout premier BBJ 787 VVIP au monde dont le vol inaugural vers Hong Kong a eu lieu en septembre. Deer Jet a baptisé cet avion « 787 Dream Jet » et a lancé une philosophie de marque rénovée « Making Travel an Art » (faire du voyage un art) car la société a construit sa réputation comme chef de file mondial des services de voyages d'affaires de luxe.

Le personnel de bord de Deer Jet, la « Dream Team », suit des normes d'hospitalité 7 étoiles, comme de véritables maîtres d'hôtel embarqués, et les différents clients sont accueillis avec un service personnalisé. Deer Jet a pris grand soin dans la décoration des espaces avec des aménagements sur mesure et des collections triées sur le volet de cristal, argenterie, porcelaine et coussins précieux.

Le Dream Jet B787-8 est capable de voler sans escale 18,5 heures ou 16 000 km ; vu la situation géographique de Doha, le Dream Jet peut rejoindre sans escale n'importe quelle grande ville dans le monde. Cela est dû en partie au fuselage de l'avion qui est fabriqué en fibre de carbone, ce qui le rend plus léger et moins gourmand en carburant. Le prix d'affrètement horaire du 787 Dream Jet commence à partir de 70 000 $.

Deer Jet a également lancé de nouvelles offres de voyage personnalisées à bord du 787 Dream Jet, baptisées « Dream Journeys », dont le premier volet est le « Hong Kong to Tahiti Dream Journey ». Il compte un vol aller-retour et un séjour de sept nuits dans la suite présidentielle du St. Regis Bora Bora Resort.

L'appareil est opéré dans le cadre du registre d'immatriculation des aéronefs de Guernesey (2-DEER) sous le CTA de BAS Guernsey. Il est habituellement stationné à l'aéroport international de Hong Kong et exploité par Hong Kong Jet, une filiale de Deer Jet. Dubaï et Riyad sont les prochaines escales sur la liste du Dream Jet.

