Le Groupe S.M. International Inc. (SMi), Télécommunication Grimard et PowerTrunk choisis pour réaliser le nouveau réseau de radiocommunication TETRA de la STM







MONTRÉAL et JERSEY CITY, NJ, 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Groupe S.M. International Inc. (SMi), Télécommunication Grimard et PowerTrunk Inc du Groupe Sepura ont été sélectionnés par la Société de transport de Montréal (STM) pour la fourniture et installation du système radio d'exploitation métro et d'un nouveau système d'enregistrement. Le Groupement SMi / Grimard réalisera ainsi l'ensemble des installations et l'intégration des systèmes, tandis que PowerTrunk fournira les infrastructures et le centre de répartition du nouveau système TETRA à la fine pointe des technologies de la communication.

Le nouveau réseau TETRA de la STM desservira l'ensemble de son réseau de transport. Ce système supportera de manière privilégiée les communications entre le centre de contrôle, les opérateurs de trains et le personnel d'opération (surface et sous terrain) liées à l'exploitation du réseau. Il assurera en plus, toutes les communications de service de sécurité et du personnel de soutien impliqués dans les opérations du réseau de transport.

Composé de plus de 120 stations bases TETRA 800 MHz, le système garantira une couverture radio souterraine, à travers les quatre lignes et les 68 stations de métro, et en surface sur l'ensemble du territoire du Grand Montréal, y compris les territoires de la ville de Laval et la ville de Longueuil la STM est établie.

Afin de soutenir les opérations, le système comprendra plus d'une cinquantaine de postes de répartitions, un système d'enregistrement et un nouveau centre de contrôle ayant une interface avec la Commande Centralisée existante de la STM. Une fois complètement déployé, le nouveau réseau de la STM deviendra la plus grande infrastructure TETRA implantée en Amérique du Nord.

Le métro de Montréal est le plus important réseau de transport sous-terrain rapide au Canada et le troisième d'Amérique du Nord, après ceux de New York et Mexico. Le transport collectif existe depuis plus de 150 ans à Montréal et reste toujours à la fine pointe des technologies pour offrir aux Montréalais un service de transport rapide, fiable et économique. Afin de préserver cet objectif, la STM a besoin de systèmes de communications appropriés, et ce, dans toutes les zones desservies par les services de transport.

« SMi est l'un des précurseurs à avoir reconnu les mérites de la technologie TETRA de même que l'un des premiers importateurs de la technologie TETRA partout en Amérique du Nord. OEuvrant dans les marchés internationaux, nous avons eu l'opportunité d'observer les mérites de cette technologie et d'approfondir toutes les possibilités et les capacités de cette solution. Nous sommes très heureux d'avoir contribué à faire reconnaître ces avantages sur notre marché. »

Bernard Poulin, Président fondateur, SMi.

« Nous sommes très fiers des réalisations de notre équipe. Télécommunications Grimard est très heureuse de participer avec ses partenaires à la réalisation de ce projet d'avenir. Elle remercie également la STM pour la confiance qu'elle a accordée à notre association avec Le Groupe S.M. International Inc. (SMi) et PowerTrunk pour réaliser son nouveau réseau de radiocommunication. »

Jacques Grimard, Président, Grimard

« Après avoir déjà été sélectionné par Toronto Transit Commission (TTC), New Jersey Transit (NJT), New York City MTA et maintenant par la STM, TETRA est rapidement devenu la technologie de communication de choix pour les grandes sociétés de transport au Canada et aux États-Unis. Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec la STM via notre partenaire de longue date SMi et avons hâte à contribuer positivement aux opérations du métro de Montréal. »

Jose Martin, CEO, PowerTrunk

À propos de SMi

Chef de file depuis 1972, Le Groupe S.M. International Inc. (SMi) est une société privée d'intégration qui se distingue par son expertise et son savoir-faire multidisciplinaire. SMi se concentre sur le déploiement de solutions intégrées de haut niveau, durables et sécuritaires afin d'assurer aux générations futures une meilleure qualité de vie. Au cours des années, SMi a su intégrer l'ingénierie, la gestion de projet, la protection de l'environnement ainsi que les technologies et systèmes pour offrir des solutions globales, adaptées à chaque client. Actif dans plus de 35 pays, SMi est présent sur les marchés publics et privés, nationaux et internationaux.

Le secteur des télécommunications est une discipline qui constitue un pan très important des activités de SMi qui possède une expertise unique dans la sécurisation et la communication des informations touchant les services publics, les transports, les infrastructures et les projets d'énergie et de pétrole et gaz.

La force de SMi : intégrer et optimiser un ensemble de produits et services de manière à proposer des solutions novatrices, interactives et efficaces, des solutions sur mesure, adaptées aux exigences et aux besoins spécifiques de chacun de ses clients.

À propos de Télécommunications Grimard

Télécommunications Grimard réalise depuis 15 ans des projets technologiques d'envergure reliés aux domaines des systèmes de transports intelligents (STI), salles de contrôles, systèmes de sécurité physique (caméras et contrôle d'accès), câblages structurés, systèmes de communication, réseaux sans-fil et antennes distribuées DAS.

Télécommunications Grimard est issue de l'entreprise familiale, Électricité Grimard Inc., fondée en septembre 1944. Les Entreprises Grimard exécutent des travaux comme entrepreneur général, entrepreneur spécialisé en électricité-instrumentation et en télécommunications, elles possèdent également une division en fabrication et automatisation.

À propos de PowerTrunk

PowerTrunk Inc. est la filiale de Teltronic S.A.U. (partie du groupe Sepura) responsable du développement commercial, la distribution et soutien à la clientèle des projets de radio mobile terrestre en Amérique du Nord. PowerTrunk a son siège social à Jersey City, New Jersey et est aujourd'hui le leader du marché en termes de déploiements, radios et clients TETRA au Canada et aux États-Unis.

Avec plus de 40 ans d'expérience dans la conception, fabrication, mise en oeuvre et soutien de projets clé en main radio mobile terrestre analogique et numérique, le groupe Sepura a installé plus de 350 systèmes à travers plus de 50 pays. Ses solutions LMR sont largement déployées dans les secteurs publics de sécurité, pétrole et gaz, transport et services publics. Leur gamme de produits comprend des systèmes conventionnels et les infrastructures, mobiles, portables et consoles de répartition pour technologies TETRA, DMR, P25 et LTE.

SOURCE Le Groupe SM International (SMI)

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 10:03 et diffusé par :