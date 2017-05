Huawei et l'aéroport international Hamad concluent un partenariat stratégique de coinnovation







DUBAÏ, Émirats arabes unis, 16 mai 2017 /PRNewswire/ -- Au 17ème Dubai Airport Show, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, Huawei et l'aéroport international Hamad (HIA) ont signé un protocole d'entente (PE), formalisant un partenariat stratégique afin de permettre la transformation numérique de l'aéroport.

Le PE prévoit un cadre général de collaboration entre HIA et Huawei pour la cocréation de concepts, prototypes et solutions innovants à l'aide de technologies de pointe, notamment dans les domaines de l'IdO et des machines autonomes, pour répondre aux réels défis et opportunités commerciaux. L'objectif est d'accélérer la transformation numérique à l'aéroport international Hamad et de partager les solutions avec la communauté pour l'intérêt général de l'industrie du transport aérien. Grâce à cette coopération, HIA vise à améliorer l'expérience des voyageurs, à renforcer la sécurité et la communication, et à augmenter l'efficacité opérationnelle.

L'Aéroport international Hamad, situé à Doha, au Qatar, a récemment rejoint les rangs exclusifs des aéroports mondiaux qui se sont vus décernés la prestigieuse désignation « 5-Star Airport (aéroport 5 étoiles) » par Skytrax, l'institut d'aviation basé à Londres et l'étalon-or pour transmettre la voix du passager dans le classement des aéroports et des compagnies aériennes. Cela fait de HIA le premier aéroport du Moyen-Orient à gagner ce titre acclamé et le 6e aéroport à l'échelle mondiale à être récompensé par cette accréditation. En outre, l'aéroport international Hamad a remporté le prix du « West Asia-Best Airport (meilleur aéroport de l'Asie occidentale) » pendant deux années consécutives, en 2015 et en 2016, par « Future Travel Experience Awards ? Asia ».

Commentant sur la coopération avec Huawei, Ing. Badr Mohammed Al Meer, chef de l'exploitation à HIA a déclaré : « les technologies innovantes continueront à pousser la transformation numérique à l'aéroport international Hamad. Grâce à cette alliance stratégique avec Huawei, qui permet également d'accéder à son écosystème de partenaires du créneau, nous visons à accélérer notre cheminement et à démontrer notre engagement à l'industrie en partageant des concepts et solutions viables qui pourront être développées grâce à ce partenariat ».

Xilin Yuan, président du secteur transport du Enterprise Business Group de Huawei, a commenté : « c'est un grand plaisir pour Huawei de collaborer avec l'aéroport international Hamad afin de permettre à un aéroport intelligent de pouvoir répondre aux futures exigences des flux de passagers ainsi que les besoins des clients avertis sur le numérique. En plaçant la transformation numérique au coeur de sa stratégie commerciale, HIA fournira une expérience connectée, centrée sur l'utilisateur pour continuer à ravir ses clients ».

Huawei a fourni une large gamme de solutions TIC pour les aéroports, les compagnies aériennes et les autorités responsables du contrôle du trafic aérien à travers le monde, leur permettant de réaliser la transformation numérique et d'améliorer leurs capacités de service, leur efficacité opérationnelle et leur croissance des revenus. Ces solutions TIC comprennent les centres de données modulaires intérieur/extérieur, les serveurs et les périphériques de stockage, les plateformes en nuage convergentes, les plateformes de l'analytique du Big Data et les solutions intégrées de communications câblées/sans fil.

À la fin de 2016, Huawei a fourni des produits, des solutions et des services TIC pour plus de 40 aéroports, compagnies aériennes et autorités responsables du contrôle du trafic aérien dans le monde entier, dont notamment plus de 15 aéroports mondiaux avec plus de 30 millions de passagers annuels.

