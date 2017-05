L'élan de recrutement de Raymond James se poursuit







TORONTO, le 16 mai 2017 /CNW/ - Raymond James Ltée, la filiale canadienne de la firme nord-américaine de courtage en valeurs mobilières Raymond James Financial Inc., est heureuse de souhaiter la bienvenue à Kevin Webber, Daniel Brodlieb et l'équipe de Webber, Brodlieb & Associates au The 53rd, le bureau du siège social de la société situé dans l'édifice Scotia Plaza, à Toronto.

« Kevin, Daniel et leur équipe ont tous le même désir d'accorder la priorité aux besoins de leurs clients dans tout ce qu'ils font », déclare Richard Rousseau, vice-président exécutif et chef de Gestion de patrimoine de Raymond James Ltée. « Les relations exceptionnelles qu'ils entretiennent avec leurs clients représentent plus de 500 millions de dollars en actifs sous gestion. C'est pour nous un honneur de les accueillir ainsi et leurs clients au sein de la famille Raymond James. »

Kevin Webber, qui est vice-président principal et gestionnaire de portefeuille du Groupe gestion privée, fournit des solutions de gestion de patrimoine à ses clients depuis 35 ans. En tant que gestionnaire de portefeuille, un des titres les plus enviables de l'industrie, M. Webber se concentre sur la recherche et l'atténuation des risques pour conseiller ses clients.

Daniel Brodlieb, qui est conseiller, travaille dans l'industrie du placement depuis près de 10 ans. M. Brodlieb a obtenu son baccalauréat en philosophie et en économie de l'Université Queen's et a réussi le niveau I du programme d'analyste financier agréé. Il est aussi conseiller agréé en assurance.

Se joignent à eux Marianne Ewasyn, adjointe au conseiller principal en placement, Deirdre O'Callaghan, adjointe en placement, et Lucy Gomes, adjointe en placement, qui apportent leur soutien dans tous les domaines liés aux affaires, dont l'administration, le service à la clientèle et la négociation.

« Nous avons été séduits par la culture unique de Raymond James, qui favorise et met en valeur les conseils indépendants et les solutions personnalisées pour les clients, explique Kevin Webber. Cet environnement non bureaucratique nous permet d'offrir à nos clients le meilleur des deux mondes : des produits de classe mondiale et un service aux Canadiens partout au pays. »

Raymond James, l'une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières indépendantes en Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et services de placement professionnels, y compris : services aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, analyse de titres, services bancaires d'investissement, et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 7 200 conseillers partout au Canada, aux États-Unis et dans d'importants centres internationaux, Raymond James sert des clients individuels et des familles qui détiennent plus de 3 millions de comptes, et gère plus de 643 milliards de dollars américains en actifs clients. Pour en savoir plus sur Raymond James, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.raymondjames.ca.

SOURCE Raymond James Ltée

