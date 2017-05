L'APA de Tradeweb obtient l'engagement supplémentaire de sociétés financières de premier plan







BNP Paribas, Crédit Suisse, Morgan Stanley et Société Générale sont parmi les toutes dernières banques à avoir sélectionné les services APA améliorés de Tradeweb pour les déclarations MiFID II

LONDRES, le 16 mai 2017 /PRNewswire/ -- Tradeweb Markets, un important fournisseur mondial de marchés des instruments à taux fixe, instruments dérivés et fonds indiciels (ETF), a annoncé que BNP Paribas, Crédit Suisse, Morgan Stanley et Société Générale sont parmi les tout derniers clients à avoir choisi, à l'instar de Deutsche Bank, Goldman Sachs et J.P. Morgan, son service Approved Publication Arrangement (APA - Dispositif de publication agréé). L'APA de Tradeweb permet aux sociétés de répondre aux exigences de transparence préalable et postérieure aux transactions à travers tous les instruments sous le régime de la directive sur les marchés d'instruments financiers II (MiFID II).

«?Nous sommes ravis de voir qu'un nombre croissant de banques majeures choisissent de rejoindre le service APA de Tradeweb. Leur engagement apporte l'assurance supplémentaire que, appartenant à la plus grande partie du marché hors place, leur activité de flux sera agrégée et, par conséquent, combinée, offrant une vue complète de l'activité du marché déclarée. Nous travaillons également étroitement avec des systèmes de gestion des ordres pour garantir que les clients coté achat avec lesquels nous sommes engagés bénéficient d'un flux de production homogène et standardisé?», a déclaré Simon Maisey, DG, directeur mondial du développement commercial chez Tradeweb.

Jusqu'à présent, onze banques de premier plan se sont engagées à utiliser l'APA de Tradeweb. La société a lancé son établissement d'APA précoce au mois de décembre l'année dernière pour permettre aux sociétés de se mettre en relation et de tester très en avance la mise en oeuvre de MiFID II. Outre les solutions de déclaration postérieures aux négociations, l'établissement offrira un solide service de transparence préalable aux négociations de Tradeweb, afin d'aider les participants du marché à déterminer s'ils sont assujettis aux exigences déclaratives, ainsi qu'à répondre à l'obligation des internaliseurs systématiques (SI) préalables aux négociations de rendre publiques leurs cotations.

«?Les autorités de réglementation clarifient les obligations en matière de déclarations préalables aux négociations, comme les normes techniques de réglementation (RTS) récemment publiées par l'ESMA concernant le traitement des ordres groupés. Nous nous attendons donc à ce que, malgré le délai accordé au régime des SI en septembre 2018, la demande du marché pour une solution globale de déclaration continue de s'accélérer. C'est pour cela que nous restons flexibles et continuons à mettre à jour les spécifications de l'API préalable aux négociations pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients?», a ajouté Maisey.

Nick Lovett, directeur général et directeur des contrôles, marchés mondiaux au Crédit Suisse, a déclaré : «?Le développement d'un plan de mise en oeuvre de la MiFID II efficace et rentable est une priorité réglementaire essentielle cette année et l'utilisation de ce service est un moyen qui peut nous aider à répondre à nos obligations déclaratives au titre de cette directive.?»

Bradley Bilgore, directeur général chez Morgan Stanley, a déclaré : «?Nous avons identifié Tradeweb comme notre partenaire stratégique dès les premières étapes de notre recherche d'une solution de déclaration efficace et flexible. Ils ont créé un environnement de type production conçu pour permettre des tests complets afin de garantir notre conformité à cette réglementation majeure, tout en évitant une fuite d'informations prématurée, pour notre sécurité et celle de nos clients.?»

Frédéric Jeanperrin, directeur de l'adaptation réglementaire et de la gestion des marchés à la Société Générale, a déclaré : «?La Société Générale est ravie de rejoindre le service APA de Tradeweb. Compte tenu des solides antécédents de Tradeweb dans la fourniture de solutions complètes de conformité réglementaire, nous sommes convaincus que leur service sera prêt bien avant l'échéance de la MiFID II, permettant à la Société Générale de répondre à ses exigences de déclaration le 3 janvier 2018.?»

Tradeweb a présenté sa demande à la FCA pour recevoir l'autorisation en tant qu'APA dès l'ouverture de l'enregistrement le 30 janvier. La société est également fortement impliquée dans des discussions avec l'industrie et des solutions qui visent à relever le défi de l'ISIN pour les produits dérivés négociés de gré à gré, en devenant membre du DSB Product Committee.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets développe et exploite plusieurs des places de marché les plus efficaces au monde, fournissant une plus grande transparence et efficacité dans les instruments à taux fixe et les dérivés aux acteurs du marché. Axée sur l'application de la technologie pour renforcer l'efficacité tout au long du cycle de vie commercial, Tradeweb a lancé un traitement direct dans les revenus fixes et soutient dorénavant les marchés pour plus de 20 classes d'actifs avec l'exécution électronique, le traitement, l'analyse post-commerciale et les données du marché dans un flux de travail intégré. Tradeweb Markets sert les marchés courtiers à consommateurs par le biais de la plateforme institutionnelle Tradeweb, le marché entre courtiers par le biais de Dealerweb et la communauté des revenus fixes de vente au détail américains sur Tradeweb Direct. Les clients s'appuient sur Tradeweb pour guider l'évolution des revenus fixes et des dérivés à travers une architecture de négociation flexible et des marchés plus efficaces et transparents. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.tradeweb.com.

Susan Bennett

+44 (0)20 3749 3316

Susan.Bennett@tradeweb.com

Angeliki Kallipoliti

+44 (0)20 7776 0958

Angeliki.Kallipoliti@tradeweb.com

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 09:41 et diffusé par :