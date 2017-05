Chômage forcé pour les travailleuses et les travailleurs de la crevette - Québec doit intervenir !







GASPÉ, QC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Insatisfaits des réponses d'Emploi-Québec à leur demande de soutien spécial, des travailleuses et des travailleurs de l'industrie de la crevette occupent aujourd'hui pacifiquement les bureaux de l'organisme à Gaspé et à Matane. Plus de 200 travailleuses et travailleurs de l'industrie de la crevette attendent actuellement une reprise des activités alors que les entreprises et les pêcheurs ne se sont pas encore entendus quant au prix d'achat de la crevette. Plusieurs salarié-es n'ont par ailleurs plus droit à l'assurance-emploi depuis environ un mois.

Aide d'urgence

La Confédération des syndicats nationaux exhorte Québec à octroyer une aide d'urgence à ces travailleuses et travailleurs des usines de Matane et de Gaspé. « Lors de sa visite à Percé le 4 mai, nous en avons discuté avec le premier ministre Phillippe Couillard, rappelle le président par intérim du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CSN), Anatole Chiasson. Il nous a renvoyés à Emploi-Québec qui devait travailler sur une solution. Or, quand des travailleuses et des travailleurs se sont rendus dans leur centre local d'emploi, tout ce qu'on avait à leur offrir, c'est du soutien dans la recherche d'emploi... Mais ils ont un emploi ! Ce dont ils ont besoin, c'est d'un coup de pouce afin de pouvoir tenir jusqu'à la reprise des activités et pallier l'insuffisance de l'assurance-emploi. De toute façon, nous savons tous que l'industrie aura besoin de cette main-d'oeuvre qualifiée et expérimentée dès la reprise. »

Rappelons que la Fédération du commerce (FC-CSN) à laquelle les deux syndicats sont affiliés a interpellé la semaine dernière le ministre responsable de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, ainsi que le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amours, afin qu'ils rendent disponible une enveloppe financière supplémentaire d'urgence pour soutenir les travailleurs qui auraient des besoins particuliers.

À propos

Le Syndicat des employés des Fruits de mer de Matane (CSN) regroupe 100 travailleurs et travailleuses, et le Syndicat des pêcheries Marinard compte environ 120 membres. Ils sont affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN), au CCBSL-CSN et au CCGIM-CSN. La CSN est composée de plus de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux.

