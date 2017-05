La nouvelle solution homogène sans fil de Cambium Networks offre une couverture rapide et abordable pour usage à l'intérieur et l'extérieur







Les nouveaux produits sans fil avec les points d'accès 802.11ac Wave 2 et des capacités de gestion optimisées fournissent une capacité élevée et une installation rapide dans un forfait abordable pour connecter les gens, les lieux et les choses

ROLLING MEADOWS, Illinois, le 16 mai 2017 /CNW/ - Cambium Networks, un important fournisseur mondial de solutions de réseautage sans fil, a annoncé aujourd'hui ses nouveaux points d'accès (AP) 802.11ac Wave 2, des fonctionnalités logicielles et des capacités de gestion pour sa gamme de produits sans fil cnPilottm. Les points d'accès pour usage à l'intérieur et l'extérieur offrent désormais un accès à haute vitesse, incluant des capacités de contrôle infonuagique, en assurant plus particulièrement à faciliter plus que jamais l'expansion des solutions sans fil pour les entreprises et les fournisseurs de services sans difficulté.

« Cambium Networks comprend de toute évidence la nécessité des services sans fil offerts aux entreprises et aux opérateurs de réseaux. La solution cnPilot propose un coût du matériel intéressant et rentable avec des économies considérables en matière de coût des licences » a expliqué M. Daryl Schoolar, responsable des services professionnels chez Ovum.

« Les points d'accès 802.11ac cnPilot et les solutions sans fil pour usage intérieur et extérieur se sont révélés utiles dans les établissements scolaires, les hôtels, les magasins de détail, les sites d'événements ainsi que pour les réseaux sans fil publics partout dans le monde », a précisé M. Atul Bhatnagar, président-directeur général de Cambium Networks. « cnPilot fournit une connectivité abordable qui peut être rapidement déployée pour établir une connectivité sans fil à haute vitesse partout et de connecter les non connectés dans les applications d'entreprise, les secteurs industriels, les établissements scolaires, les secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail. Pour les applications d'entreprises, de 20 points d'accès et plus, un opérateur peut équiper une installation pour moins de 50 % que la plupart des autres marques de qualité avec la solution cnPilot. »

« Le point d'accès sans fil cnPilot E400 offre une fiabilité élevée aux chaînes d'épiceries pour la diffusion de vidéo et révolutionne l'expérience d'achat tout en augmentant les chiffres d'affaires », a commenté M. Chuck Chin, responsable des systèmes informatiques chez Impax Media.

« Nous préférons recommander les modules cnPilot E400 enterprise Wi-Fi indoor (solution d'entreprise sans fil E400 pour usage intérieur), et les modules E500 enterprise Wi-Fi outdoor (solution d'entreprise sans fil E500 pour usage extérieur), avec un réseau de distribution ePMPtm, gérés par le système de gestion cnMaestrotm », a déclaré M. Bruce McGregor, directeur général, Southern Rework, un important intégrateur de système en Australie. « Cet ensemble de technologie s'est révélé fiable et à coût abordable et est désormais déployé auprès des clients commerciaux et industriels dans plus de 50 sites sur la côte Est de l'Australie. »

Matériel informatique :

E410 - Point d'accès bi-bande pour entreprise, pour usage intérieur, 2x2 802.11ac Wave 2

E600 - Point d'accès bi-bande pour entreprise, pour usage intérieur, 4x4 802.11ac Wave 2, avec technologie Bluetooth, USB et deux ports Gigabit Ethernet

E501S - Point d'accès pour entreprise 802.11ac IP67 sans fil, usage extérieur, avec une antenne sectorielle intégrée

R190 - Point d'accès 802.11n, pour usage résidentiel et petite entreprise, avec un routeur monobande pour système à domicile sans fil géré par ISP

Logiciel :

Le fournisseur de services d'infogérance cnMaestro (services MSP) - Il simplifie les processus de configuration, de mise à jour et de contrôle pour échelonner les services d'infogérance pour entreprise pour les opérations homogènes MSP

autoPilot - Elle permet au point d'accès de fonctionner en tant que commande de contrôle pour les réseaux sans fil cnPilot en allant jusqu'à 32 points d'accès, cette architecture adaptative permet une migration harmonieuse vers le cloud ou vers la commande de contrôle locale en fonction des exigences

Expérience sans fil homogène

Les entreprises et les fournisseurs de services ont désormais une fonction de tableau de bord par le biais du fournisseur de service d'infogérance de Cambium pour visualiser leur réseau sans fil et pour gérer la confidentialité de leurs données, la promotion de la marque et l'accès en fonction du rôle aux informations de réseaux. Le système de gestion cnMaestro comprend également des systèmes API pour gérer les événements, les alarmes et le formatage de rapports et pour intégrer les systèmes CRM.

Architecture adaptative

L'architecture adaptative unique de Cambium propose trois manières flexibles pour déployer des réseaux gérés par une commande de contrôle :

Commande de contrôle infonuagique Commande de contrôle locale La nouvelle option de gestion autonome autoPilot

« La solution autoPilot facilite le déploiement de la commande de contrôle et la rend abordable », M. Vibhu Vivek, vice-président principal des produits chez Cambium Networks. « Grâce à autoPilot, le point d'accès sans fil est la commande de contrôle qui est capable de prendre en charge 32 points d'accès ou 1 000 clients. Cette solution ne requiert aucune licence ou des frais récurrents tout en offrant une protection de l'investissement à l'administrateur de réseau sans fil, avec l'option de migration vers le cloud ou la solution de commande de contrôle locale le cas échéant. »

Solutions éprouvées

La technologie cnPilot sans fil offre une connectivité pour l'événement InfoGamer de Reboot en Europe plus tôt cette année. « Nos invités s'attendent à être connectés en permanence », M. Damir Durovic, PDG de Reboot. « Cambium Networks savait déjà comment bâtir le réseau et ils ont fourni le soutien avec l'aide de personnes compétentes et qualifiées. L'installation a été simple et rapide et nous avons eu recours avec succès à des fréquences multiples. L'intégration a été simple et nos visiteurs ont été en mesure de cliquer, se connecter et utiliser le système. »

Les hôtels sont en mesure de se distinguer en offrant un service sans fil de qualité supérieure avec cnPilot. « Nous avons actuellement de multiples points d'accès cnPilot E400 pour usage intérieur qui fournissent un service sans fil dans les chambres », a expliqué M. Jose Barrios, directeur, Hotel Aquarios à Baja, au Mexique. « Les points d'accès E500, pour usage extérieur, fournissent un service sans fil dans les espaces piscine et les aires de stationnement. Cambium Networks a offert la solution idéale. »

Easyweb Digital a été en mesure de connecter des villes éloignées en Australie grâce aux solutions sans fil cnPilot. « Les ressources financières pour cet important projet de connectivité étaient limitées », a déclaré M. Daniel Sacchero, directeur commercial, Easyweb Digital. « Il nous fallait une solution de connectivité à coût abordable, à faible maintenance qui pourrait résister à des conditions d'environnement difficiles de la brousse australienne. Cambium Networks offre précisément ces caractéristiques et nous ne nous attendions pas à avoir en prime cette énorme palette de fonctions dans une plateforme à un prix aussi concurrentiel. »

Séance en diffusion en continu en direct

Cambium Networks organisera une séance gratuite en diffusion en continu en direct sur « Service sans fil homogène » le 16 mai à 10 h (HAC) et aussi à 20 h (HAC). Veuillez consulter http://www.cambiumnetworks.com/cnpilot_may2017/ pour vous inscrire afin de participer à la séance.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions sans fil fiables visant à connecter les non-connectés - les gens, les lieux et les choses. Grâce à un vaste portefeuille de plateformes à bande étroite et à large bande fiables, extensibles et sécurisées sans fil, Cambium Networks offre la possibilité de bâtir une connectivité à coût abordable, fiable et à haute performance à tous les fournisseurs de services, aux secteurs industriels, aux entreprises, aux autorités gouvernementales. La société possède actuellement plus de six millions de radios déployées dans des centaines de réseaux exigeants dans plus de 150 pays. Avec son siège social établi à l'extérieur de Chicago et disposant de centres en recherche et développement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks vend ses produits par le biais d'un réseau de distributeurs fiables mondiaux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.cambiumnetworks.com.

