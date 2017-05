Un sondage Léger le confirme : 88 % des Québécois réclament la même bonification du Régime de rentes du Québec que celle donnée aux autres Canadiens - La FTQ commente







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) rend public un sondage de la firme Léger dont 88 % des répondants demandent que le gouvernement du Québec s'assure que les retraités du Québec reçoivent une rente dont le montant est le même que celui des retraités du reste du Canada.

« Pour la FTQ, ce sondage est clair. La population n'acceptera pas que les retraités du Québec soient les plus pauvres du Canada. La population du Québec ne s'attend à rien de moins qu'à obtenir une pension équivalente à celle des retraités du reste du pays », déclare le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux.

« Le gouvernement du Québec doit emboîter le pas aux autres provinces canadiennes qui ont convenu avec Ottawa de bonifier le Régime de pensions du Canada (entente de Vancouver). Jusqu'à présent, le gouvernement du Québec prépare un plan de hausse inférieure au reste du pays : c'est inacceptable et c'est pourquoi nous demandons au ministre des Finances Carlos Leitão de signer l'entente de Vancouver afin de rassurer la population », conclut le secrétaire général.

Actuellement, dans le cas fictif de deux travailleurs, l'un à Winnipeg et l'autre à Rimouski, gagnant exactement le même salaire de 40 000 $ toute leur vie, ils reçoivent tous deux à leur retraite 25 % de ce salaire. Avec l'entente de Vancouver, celui de Winnipeg recevra 33,3 % de son salaire, alors que celui du Québec recevrait uniquement 27,5 %. Cela représenterait un manque à gagner de 2 320 $ par année pour le retraité du Québec. Sur une période de 20 ans, cela représenterait un manque à gagner de près de 50 000 $.

Le sondage montre également que la majorité du public ne sait rien de l'importante réforme du RRQ que prépare le gouvernement du Québec, malgré la commission parlementaire tenue sur ce sujet et malgré la consultation en cours sur le site web de Retraite Québec. En effet, 73 % des personnes interrogées disent ne pas être informées que le gouvernement du Québec se prépare à modifier de façon importante le RRQ.

De plus, 54 % des répondants disent être inquiets de leur situation financière à la retraite contre 42 % qui affirment ne pas être inquiets. Ce sondage a été réalisé entre le 8 et le 12 mai derniers dans toutes les régions du Québec auprès de 1 018 personnes et aurait une marge d'erreur de 3,1 %, et ce, dans 19 cas sur 20.

Vous pouvez consulter le sondage Léger sur le site Internet de la FTQ à l'adresse suivante : ftq.qc.ca.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :