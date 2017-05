Cyclistes, mobilisons-nous!







MONTRÉAL, 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Demain (mercredi 17 mai, à 18h30), des milliers de personnes défileront à vélo dans les rues de la province à l'occasion du Tour du Silence 2017. Cyclistes occasionnels ou aguerris, vous êtes tous invités à prendre part à ce happening international, dont le but est de souligner l'importance du partage de la route. Plus nombreux nous serons à rouler, plus notre message résonnera.

Toujours aussi pertinent

Avec l'arrivée du printemps, les accidents impliquant des cyclistes refont malheureusement surface dans l'actualité. Même si le bilan routier demeure relativement stable, les incidents qu'il recense demeurent trop nombreux. Et ce qui est d'autant plus tragique est qu'ils sont pour la plupart évitables. Il faut donc poursuivre les efforts de sensibilisation, lesquels passent notamment par une initiative comme le Tour du Silence.

Qui? Quoi? Où? Quand? Comment?

Le Ride of Silence a lieu tous les ans, le troisième mercredi du mois de mai, simultanément à l'échelle mondiale. L'événement est ouvert à tous ceux qui désirent faire évoluer les perceptions sur le partage de la route, quel que soit leur type de pratique cycliste.

La sortie à vélo s'effectue sur un parcours d'environ 20 kilomètres à une vitesse moyenne de 18 km/h. Tous les cyclistes réunis roulent en silence, escortés par des policiers. Des arrêts symboliques sont effectués à quelques endroits afin d'honorer la mémoire de défunts cyclistes. L'accès est gratuit et le port du casque est obligatoire.

24 Tours sur le territoire québécois

Pour savoir à quel endroit se tient le Tour du Silence le plus près de chez vous, consultez le tourdusilencequebec.com. Pour ne rien manquer de ce happening mondial, aimez notre page Facebook Tour du Silence provincial, Qc et suivez les nouvelles à partir du compte Twitter @FQSC grâce aux mots-clics #TourduSilence et #RideOfSilence.

La SAAQ, un précieux partenaire

Pour la FQSC, le Tour du Silence constitue une occasion privilégiée de sensibiliser la population à la sécurité routière. Grâce à la contribution de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la fédération peut soutenir les organisateurs, tant au niveau technique que financier. Cette aide a notamment permis à la FQSC de produire nombre d'outils de sensibilisation mis à la disposition des différentes organisations.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

