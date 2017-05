Les transplantations d'organes en Ontario ont augmenté de 22 pour cent en cinq ans







Les données de l'exercice 2016-2017 sur les dons d'organes, les transplantations et l'inscription des donneurs sont maintenant disponibles

TORONTO, le 16 mai 2017 /CNW/ - Plus de vies que jamais auparavant sont sauvées grâce aux pratiques exemplaires en matière de don d'organes et de tissus mises en oeuvre en Ontario par le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV), les hôpitaux ontariens et d'autres partenaires.

Au cours de l'exercice 2016-2017 (1er avril 2016 au 31 mars 2017) :

1 256 personnes ont reçu un deuxième souffle de vie au moyen d'une transplantation grâce à la générosité de donneurs et de leurs familles (comparativement à 1 029 personnes en 2012-2013);

354 donneurs d'organes décédés (une augmentation de 90 pour cent par rapport à la dernière décennie), et 242 donneurs d'organes vivants ont fait un don de vie;

2 247 donneurs de tissus ont amélioré la vie de milliers de personnes en effectuant un don (yeux, os, peau et valvules cardiaques);

Près de 250 000 personnes se sont jointes à la liste croissante des 3,8 millions d'Ontariens qui ont enregistré leur consentement pour un don d'organes et de tissus.

À l'heure actuelle, 31 pour cent des Ontariens ont inscrit leur décision de faire un don, donnant espoir à plus de 1 500 patients en attente d'une transplantation d'organes salutaire. Le Réseau Trillium pour le don de vie s'efforce d'établir une culture de don dans la province, au sein de laquelle la majorité des Ontariens admissibles sont inscrits.

À ce jour, seulement 18 des 170 communautés ontariennes ont atteint ou dépassé le taux de référence de 50 pour cent pour le taux d'inscription. Déterminez où se situe votre communauté à https://www.beadonor.ca/scoreboard.

Ressources :

Inscrivez-vous ou apprenez-en plus sur le don d'organes à www.BeADonor.ca;

Les statistiques sur les dons et les transplantations sont disponibles par hôpital à http://www.giftoflife.on.ca/fr/publicreporting.htm/.

Le Réseau Trillium pour le don de vie est un organisme sans but lucratif du gouvernement de l'Ontario qui est chargé de planifier, de promouvoir, de coordonner et d'appuyer les activités relatives au don d'organes et de tissus destinés à la transplantation en Ontario ainsi que d'améliorer le système afin de sauver encore plus de vies.

