Park Place Technologies acquiert la société britannique Prestige Systems

LONDRES, 16 mai 2017 /PRNewswire/ -- Park Place Technologies a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Prestige Systems, un fournisseur de solutions d'infrastructure informatique basé au Royaume-Uni en périphérie de Birmingham, en Angleterre. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués à la date de rédaction.

« Je souhaite la bienvenue à l'équipe Prestige au sein de la famille Park Place », a déclaré Ed Kenty, président-directeur-général de Park Place Technologies. « Les près de trois décennies de service exemplaire fourni par Prestige aux centres de données informatiques complèteront le modèle de soutien de calibre mondial de Park Place à l'heure où nous prenons de l'ampleur et développons ensemble notre clientèle au Royaume-Uni, en Europe et au-delà. »

L'acquisition de Prestige Systems permettra à Park Place d'optimiser son excellente équipe d'ingénieurs expérimentés pour servir les centres de données de la région EMEA. Park Place a ouvert un siège européen à Londres en mai 2015.

John et Elaine Dawson, James Coyle et Mark Jones, co-fondateurs de Prestige, quitteront définitivement Prestige Systems pour intégrer Park Place et se joindront à d'autres entreprises au Royaume-Uni. « C'est en toute confiance qu'Elaine, James, Mark et moi laissons Prestige entre les excellentes mains de Park Place », a ajouté John Dawson. « Avec Park Place, Prestige pourra passer au niveau suivant de sa croissance et fournir un service optimal aux centres de données informatiques du monde entier. »

À propos de Prestige Systems

Prestige Systems possède plus de 25 ans d'expérience en tant que fournisseur de solutions et de services d'infrastructure informatiques fondés sur l'ampleur de ses connaissances et de son expertise dans le centre de données. Prestige possède les plus hauts niveaux d'accréditation auprès de HP, Dell, EMC, Oracle, VMware, et Cisco, avec des capacités de soutien et de panne/réparation couvrant une gamme impressionnante de technologies et de produits de fournisseurs.

À propos de Park Place Technologies

Depuis 1991, Park Place Technologies offre une alternative à l'entretien matériel hors garantie du stockage, des serveurs et des réseaux des centres de données informatiques. Park Place Technologies, qui soutient plus de 7500 organisations dans plus de 95 pays, offre une expérience client exceptionnelle, une prestation de services de premier ordre et un avantage opérationnel à des entreprises allant des institutions gouvernementales et des établissements de l'enseignement supérieur et des soins de santé aux fournisseurs de services dans le nuage, aux PME et aux entreprises figurant au classement Fortune 500.

