12 heureux gagnants remportent un voyage à Taipei lors de la célébration #TaiwanNowBoarding

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 16 mai 2017 /CNW/ - Le 12 mai 2017 avait lieu l'événement #TaiwanNowBoarding, du Taiwan Tourism Bureau, au Robson Square du centre-ville de Vancouver. Plus de 300 personnes ont pris part à l'événement afin d'en apprendre plus au sujet des traditions culturelles et des pratiques culinaires asiatiques. Tout de suite après l'événement, 12 heureux gagnants ont été menés en limousine vers l'Aéroport international de Vancouver afin de monter à bord d'un vol sans escale en direction de Taiwan pour une fin de semaine remplie de plaisir.

Comme ces gagnants l'ont appris dans le cadre de la célébration #TaiwanNowBoarding, il existe plus de 10 vols sans escale chaque semaine entre Vancouver et Taiwan, ce qui rend cette destination enviable plus accessible que jamais. Les participants ont également profité d'une visite guidée virtuelle en bicyclette, savouré du thé aux bulles offert par Shiny Tea et participé à plusieurs autres activités uniques à Taiwan. Ils ont également célébré le récent honneur accordé à Taiwan qui a été nommée la meilleure destination d'expatriés au monde, grâce à sa beauté naturelle à couper le souffle, son ambiance accueillante et son coût de la vie abordable, selon une enquête InterNations 2017.

Afin de pouvoir s'inscrire au sweepstake pour remporter le voyage, les invités ont fait appel au mot-clic #TaiwanNowBoarding. Ce forfait spécial incluait : un séjour de trois nuits dans un hôtel design; vols aller et retour entre Vancouver et Taiwan à bord de China Airlines; et une visite guidée de Taipei offerte par Lion Travel, Silkway Travel, XO Tours et Super Value Tour.

À PROPOS DU TAIWAN TOURISM BUREAU

Le Taiwan Tourism Bureau l'agence gouvernementale officiellement responsable du développement et de l'exécution de la politique de tourisme intérieur et international. Il existe trois bureaux de tourisme en Amérique du Nord : à New York, Los Angeles et San Francisco.

