John Hancock Real Estate et CRG aménagent un centre de distribution le long de l'Interstate 75, à Atlanta

ATLANTA, GA, le 16 mai 2017 /CNW/ - John Hancock Real Estate et CRG construisent actuellement, à Locust Grove, en banlieue d'Atlanta, un bâtiment industriel de pointe couvrant un million de pieds carrés. Le bâtiment pourra être occupé dès le début de 2018.

« La culture d'entreprise florissante d'Atlanta constitue un élément clé de notre stratégie d'acquisition et de promotion immobilière, a déclaré Kevin Adolphe, président et chef de la direction, Immobilier Manuvie. L'emplacement de choix de ce nouveau développement industriel ainsi que l'expertise de CRG, notre partenaire, offriront aux locataires un point de départ idéal afin de connaître du succès », a-t-il précisé.

Le promoteur immobilier CRG créera, pour le compte de John Hancock Real Estate, qui possède la propriété, un parc d'affaires offrant la souplesse nécessaire pour répondre à des besoins industriels importants. Il s'agit de la première étape d'un projet de développement de 311 acres (site en anglais) conçu pour des bâtiments industriels dont la superficie totale dépassera 4,5 millions de pieds carrés.

Mike Demperio, vice-président et partenaire du sud-est de CRG, a déclaré : « Pour nous, le corridor de l'Interstate 75 représente une occasion importante, car il est à proximité du port de Savannah, de Charleston, de Jacksonville et de la Floride dans son ensemble. Le site, qui fait partie de l'attrayant marché industriel du comté d'Henry, est situé à un demi-mille de l'Interstate 75 et de l'échangeur Bill Garner Parkway, à seulement 30 milles au sud de l'aéroport international d'Hartsfield-Jackson. »

Larry Chapman, partenaire de CRG, a ajouté : « CRG cherche des sites de premier ordre dans l'ensemble du marché industriel d'Atlanta, et Locust Grove répond aux besoins des clients industriels modernes à tous les égards. Il s'agit d'un pas de plus que CRG franchit pour améliorer notre portefeuille d'immeubles industriels dans le marché sud-est. »

Une fois aménagé, l'établissement aura une hauteur libre de 36 pi, 236 emplacements pour remorque, 148 portes pour quai de chargement et 386 places de stationnement. L'établissement, qui possède des revêtements en béton et des systèmes d'éclairage à DEL en tous lieux, offrira un rendement optimal.

« Je suis emballé par ce projet en raison de la proximité de l'Interstate 75. Les nouvelles améliorations apportées au réseau routier permettent un meilleur accès au comté d'Henry, a affirmé Mike Spears, vice-président, Colliers International, qui gérera les baux des nouveaux locaux. Ce projet en plusieurs phases nous offre la souplesse nécessaire pour accueillir des clients ayant besoin de plusieurs immeubles. »

Clayco, société mère de CRG, agira à titre de concepteur-constructeur, et sa filiale Forum Studio sera responsable du volet architectural du projet. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du centre de distribution Locust Grove, consultez le site Web (en anglais) de CRG.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.locustgroveindustrial.com (en anglais).

À propos d'Immobilier Manuvie et de John Hancock Real Estate

Immobilier Manuvie est l'unité mondiale de gestion immobilière de Manuvie; elle exerce ses activités sous le nom de John Hancock Real Estate aux États-Unis et d'Immobilier Manuvie ailleurs dans le monde. Elle dispose de capacités internes pleinement intégrées et compte 80 années d'expérience en tant qu'investisseur actif, propriétaire, promoteur et gestionnaire d'immeubles commerciaux. Le portefeuille est diversifié sur le plan des régions du monde et des catégories d'actif. Il comprend principalement des immeubles de bureaux et des bâtiments industriels de grande valeur, ainsi que des magasins et des immeubles résidentiels de choix situés dans des centres métropolitains du Canada, de l'Asie et des États-Unis. En plus de ces actifs immobiliers, Immobilier Manuvie s'occupe de fournir à Manuvie et à John Hancock des locaux pour bureaux et des installations partout dans le monde. Les investisseurs institutionnels peuvent eux aussi profiter de l'expertise d'Immobilier Manuvie. Au 31 mars 2017, le portefeuille d'Immobilier Manuvie comprenait plus de 62 millions de pieds carrés d'une valeur marchande de l'actif géré de 21,6 milliards de dollars canadiens (15,2 milliards de dollars américains). Des renseignements supplémentaires sur Immobilier Manuvie figurent sur le site www.manuliferealestate.com/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. Au 31 mars 2017, son actif géré et administré se chiffrait à 1 000 milliards de dollars canadiens (754 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26,3 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».

À propos de CRG

CRG est un promoteur immobilier nord-américain dont le siège social est situé à St. Louis, au Missouri; elle compte des bureaux à Chicago, à Sacramento, à Atlanta, à Pittsburgh et dans le nord du New Jersey. L'équipe de CRG a aménagé plus de 5 000 acres de terres et a mis sur le marché une superficie supérieure à 160 millions de pieds carrés pour des immeubles commerciaux, industriels, institutionnels et d'habitation valant plus de 9 milliards de dollars. Des renseignements supplémentaires figurent sur le site www.realcrg.com (en anglais).Suivez CRG sur Twitter @CRG_Real_Estate.

À propos de Clayco

Clayco est une firme multiservice de promotion immobilière, d'aménagement urbain, d'architecture, d'ingénierie et de construction. Elle offre aux clients des quatre coins du monde des solutions clés en main de la plus haute qualité, dans les délais et budgets prévus, tout en surpassant les attentes. Clayco, dont les revenus se chiffraient à 1,691 milliard de dollars en 2016, se spécialise dans l'art et la science du bâtiment. Elle offre des solutions efficaces et rapides partout dans le monde pour des projets immobiliers commerciaux, institutionnels et résidentiels. Des renseignements supplémentaires figurent sur le site www.claycorp.com (en anglais).

