eCampusOntario et l'Université Ryerson créent une infrastructure de publication libre pour les enseignants et les étudiants des établissements post-secondaires d'Ontario

TORONTO, le 16 mai 2017 /CNW/ - Cet été, eCampusOntario et l'Université Ryerson piloteront un projet d'infrastructure de publication ouverte conçu pour améliorer et étendre la future bibliothèque de manuels ouverts numériques. Cette bibliothèque, mise en place et partagée par BCcampus, offrira l'accès à plus de 180 manuels ouverts numériques révisés par les pairs et ressources d'enseignement ouvert (REO) de haute qualité pour les étudiants ontariens du post-secondaire.

« L'université Ryerson est fière de sa collaboration et de son travail actuels et continus avec eCampusOntario. Ryerson s'implique grandement pour l'une de ses passions, c'est-à-dire offrir des ressources scolaires et des documents ouverts de calibre mondial aux étudiants post-secondaires ontariens afin de réduire les obstacles et d'encourager la localisation par les formateurs, » indique le Dr Wendy Freeman, directeur du Bureau de l'apprentissage en ligne de l'Université Ryerson.

Pour rendre cette extension de la bibliothèque de manuels ouverts numériques possible, une équipe interfonctionnelle de l'Université Ryerson réalisera un prototype d'une infrastructure de publication ouverte pour la province de l'Ontario. L'équipe comprendra le Bureau de l'apprentissage en ligne de l'Université Ryerson, sa bibliothèque et ses archives, l'équipe des stratégies en enseignement numérique, les services en informatique et communications de la Chang School of Continuing Education ainsi que Bureau d'apprentissage et d'enseignement de l'université. Elle dirigera le développement d'une plateforme de technologie à source libre en se basant sur Pressbooks et Book Oven Inc., un développeur de logiciel de source libre Pressbooks.

« Les Heads of Libraries and Learning Resources (HLLR; Chefs des bibliothèques et des ressources d'apprentissage) du collège et leur partenaire, l'Ontario Colleges Library Service (OCLS; Service de bibliothèque des collèges de l'Ontario) sont enchantés de soutenir cette initiative portant sur les ressources d'enseignement ouvert et de publication libre, » mentionne Tanis Fink, Directrice des bibliothèques et des HLLR du Seneca College. « Ce travail exceptionnel vient soutenir les projets HLLR et OCLS, notamment par le développement d'une boîte à outils sur les REO pour les professeurs afin de les aider à naviguer dans le monde des REO pour qu'ils se l'approprient et grâce au Portail d'apprentissage des bibliothèques collégiales qui offre des ressources d'enseignement ouvert aux étudiants pour soutenir leur réussite scolaire. »

Le projet de prototype d'infrastructure de publication ouverte aidera l'Ontario à se positionner comme chef de file de la création de REO, de l'adaptation et de la diffusion des manuels ouverts numériques. L'infrastructure permettra la création, la modification, l'adaptation et la diffusion d'un grand éventail de ressources de connaissances parmi les établissements d'enseignement post-secondaire en Ontario.

« Nous développons la plateforme de publication de source libre Pressbooks depuis 2011. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de faire partie de ce projet qui rendra l'outil Pressbooks bien plus puissant pour la création et la diffusion de manuels ouverts numériques et de formations ouvertes. » Affirme Hugh McGuire, fondateur de Pressbooks et PDG de Book Oven Inc. « L'Ontario peut devenir le chef de file de cette approche innovante de l'enseignement et nous sommes heureux d'en faire partie. »

Dans le cadre d'un partenariat avec l'Université Ryerson, un consortium des dirigeants de l'enseignement supérieur de l'Ontario collaborera avec les experts en ressources d'enseignement ouvert (REO) de la Fondation Rebus, du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario (OCUL), des Heads of Libraries and Learning Resources (HLLR) du collège et de l'Ontario Colleges Library Service (OCLS) pour la conception et le développement du prototype. L'équipe Ryerson effectuera également des recherches et des recommandations pour la bibliothèque de ressources d'enseignement ouvert et pour un système de création de manuels ouverts numériques en consultation avec l'Université de Waterloo et l'Université Queen's.

« Le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario et notre équipe du portail des écoles sont enthousiasmés par cette initiative. Nous avons hâte de soutenir les efforts de l'Université Ryerson et de bénéficier de leurs nouvelles connaissances liées à l'avancement de ce projet », mentionne John Barnett de l'Université de Toronto. « Nous pensons que le travail accompli contribuera de façon importante à l'enseignement et à l'apprentissage post-secondaires en Ontario et au-delà. »

« L'Université de Waterloo possède une grande expérience dans l'offre de ressources d'enseignement ouvert (REO) et de contenu en libre accès (LA) pour les étudiants du monde entier. L'apprentissage ouvert est un mécanisme de plus en plus important et présent pour la communication scolaire de par le monde. Nous espérons partager notre expertise en tant que conseiller principal et offrir nos conseils sur la direction que prendra cette initiative, » affirme Cathy Newell Kelly, ?Directrice du Centre de formation continue de l'Université de Waterloo. « Notre réputation n'est plus à faire en matière d'accompagnement de projets dont bénéficie la communauté de LA. »

À propos d'eCampusOntario

eCampusOntario est une organisation sans but lucratif. Les organisations membres comprennent l'ensemble des universités et établissements d'enseignement supérieur publics d'Ontario.

Notre mandat est d'encourager l'accès, la collaboration et l'innovation en matière de formation en ligne et assistée par la technologie afin d'améliorer l'expérience des étudiants, de soutenir le développement universitaire et d'étendre la réputation mondiale de chef de file de l'enseignement et de l'apprentissage assisté par la technologie de l'Ontario.

Le financement d'eCampusOntario est assuré par le gouvernement d'Ontario.

Université Ryerson

L'Université Ryerson est le chef de file au Canada en enseignement innovant et axé sur la carrière. Urbaine, diverse et inclusive, l'université accueille plus de 44 500 étudiants, dont 2 400 à la maîtrise ou au doctorat, 3 200 professeurs et employés et près de 170 000 élèves de par le monde. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter www.ryerson.ca

