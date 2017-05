WalabotDIY, l'outil d'imagerie 3D qui donne aux consommateurs une « vision de Superman » pour voir à travers les murs, est lancé aujourd'hui au Royaume-Uni et en Europe







Le lancement européen a été encouragé par la demande populaire après les ventes du produit aux États-Unis ; la société dévoile une nouvelle fonctionnalité de mode cartographique et un prix d'introduction spécial pour célébrer le lancement

TEL-AVIV, Israël et LONDRES, 16 mai 2017 /PRNewswire/ -- Vayyar Imaging (http://vayyar.com), la société de capteurs d'imagerie 3D dont la technologie permet de voir à travers des objets, des liquides et des matériaux, annonce aujourd'hui que le produit primé WalabotDIY est maintenant disponible pour les consommateurs britanniques et européens. WalabotDIY, qui a été créé spécialement pour les rénovateurs de maison et les amateurs de bricolage, fournit aux utilisateurs une « vision de Superman » pour voir jusqu'à 10 centimètres de profondeur dans les panneaux de cloisons sèches, le ciment et d'autres matériaux et déterminer l'emplacement des poteaux, des tuyaux, des fils et des nids de rongeurs. Vayyar offre un prix d'introduction spécial de 99 GBP/99 EUR (soit un rabais par rapport au prix original de 200 GBP/200 EUR). Le produit est disponible pour un achat en ligne sur le site Walabot.com/DIY. Consulter la courte vidéo pour apprendre le fonctionnement de WalabotDIY ici.

Le lancement européen marque une ère de forte croissance pour Vayyar. La société a initialement lancé WalabotDIY en août 2016 et a connu un énorme succès, dont la vente de produits aux États-Unis.

Présentation du mode cartographie

WalabotDIY offre une nouvelle fonctionnalité appelée mode cartographie (Map Mode) pour célébrer le lancement européen. Ce mode améliore considérablement l'expérience WalabotDIY en permettant aux utilisateurs de numériser un mur entier et de combiner tout ce qui est détecté en une seule image et de véritablement voir une « carte » de ce qui se cache dans leurs murs. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent détecter des poteaux, des tuyaux et des fils multiples, suivre le tracé des tuyaux à mesure qu'ils se courbent et obtenir une image complète des choses non perceptibles à l'oeil nu.

Raviv Melamed, le PDG et le cofondateur de Vayyar Imaging, a déclaré : « Le lancement au Royaume-Uni et en Europe était la prochaine étape naturelle pour notre société. Après avoir connu un tel succès auprès des clients américains, nous voulions nous étendre sur les marchés qui ont une longue tradition d'utilisation de l'approche "bricolage". WalabotDIY offre une nouvelle expérience pour toute personne qui souhaiterait rénover sa maison sans faire d'erreurs ».

Fonctionnement de WalabotDIY

WalabotDIY est compatible avec tous les téléphones intelligents, Android 5.0 et modèles ultérieurs, équipés de l'USB-OTG. Il se connecte à l'arrière du téléphone et peut être utilisé pour numériser le mur. Les images des objets cachés dans le mur sont ensuite projetées sur l'écran du téléphone intelligent. WalabotDIY aide également les utilisateurs à connaître précisément la profondeur de coupe ou de forage pour éviter d'endommager les tuyaux, les fils et les objets cachés dans les murs. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un paramètre de réglage de la sensibilité pour des calibrages optimaux de projets particuliers de rénovation et de construction, trois modes de détection pour les tuyaux et les données brutes, ainsi que la capacité d'effectuer facilement des captures d'écran photo pour une analyse hors ligne.

La technologie puissante de capteurs de Vayyar permettra également d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à WalabotDIY dans le futur. Des applications supplémentaires seront disponibles sur Google Play et s'intègreront facilement avec l'outil WalabotDIY actuel à mesure qu'elles sont annoncées et lancées.

Pour commander WalabotDIY et en savoir plus, visitez le site : http://walabot.com/diy. Consulter le fonctionnement de WalabotDIY ici et accéder au dossier de presse ici.

À propos de Vayyar

Vayyar Imaging (http://vayyar.com) est un vecteur de changement du marché de l'imagerie et de la détection avec sa technologie d'imagerie 3D révolutionnaire. Les capteurs exclusifs de Vayyar détectent rapidement et facilement les objets, analysent la composition des matériaux et suivent les changements et les mouvements et ils fournissent des capacités d'imagerie hautement sophistiquées à portée de main. Notre objectif est d'aider les personnes du monde entier à améliorer leur santé, leur sécurité et leur qualité de vie en utilisant des capteurs d'imagerie 3D mobiles, peu coûteux et sécurisés. La technologie primée de Vayyar est actuellement utilisée par les principales sociétés du Fortune 500 et elle s'est étendue dans de multiples secteurs industriels, dont les travaux de construction/bricolage, les applications de maison intelligente, l'agriculture, la robotique, la RA et la RV, l'automobile, la santé personnelle et l'IdO. Basé en Israël, Vayyar Imaging est une société privée soutenue par Walden Riverwood, Battery Ventures, Bessemer Venture Partners, Israel Cleantech Ventures (ICV) et Amiti Ventures. Suivez @VayyarInc et @Walabot sur Twitter, devenez notre ami sur Facebook, ou apprenez-en davantage sur http://vayyar.com.

WalabotDIY a reçu une multitude de récompenses prestigieuses aux États-Unis, dont le prix Edison Award (Gold) (Or) ; le récipiendaire du prix de l'innovation CES 2017 Innovation Honoree ; le prix du meilleur nouveau gadget technique à succès Popular Mechanics Best New Gadget de 2016 ; un classement dans les 100 meilleurs de This Old House Top 100 2016, le meilleur nouveau produit de CableLabs Best New Product 2016, et nommé le récipiendaire de l'innovation « CES 2017 Innovation Honoree ».

