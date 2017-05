Des chercheurs canadiens de premier plan dans le domaine de la santé sont reconnus pour leurs travaux révolutionnaires







Une cérémonie aura lieu ce soir à Rideau Hall pour rendre hommage aux lauréats des prix Feuille d'or des IRSC

OTTAWA, le 16 mai 2017 /CNW/ - C'est grâce au dévouement et au travail acharné de certains des plus brillants chercheurs de notre pays que des progrès scientifiques des plus remarquables ont été réalisés. La recherche en santé a aidé à prévenir des maladies et des blessures, a permis aux professionnels de la santé d'offrir des soins et des traitements essentiels, et a même abouti à des remèdes pour sauver des vies. Les chercheurs canadiens dans le domaine de la santé ont créé des connaissances scientifiques indispensables et ont ainsi touché des vies aux quatre coins du pays.

Il va donc de soi que nous prenions du temps pour reconnaître leurs efforts.

Aujourd'hui, les IRSC sont heureux de présenter la première édition de leurs prix Feuille d'or, qui saluent l'excellence des travaux de recherche en santé et l'application concrète et positive des résultats pour les Canadiens. Les quatre lauréats recevront leur médaille au cours d'une cérémonie qui se tiendra ce soir, à Rideau Hall.

Les lauréats des prix Feuille d'or des IRSC de 2016 pour l'excellence de la recherche en santé sont :

Le Prix Feuille d'or des IRSC pour les découvertes

Le Dr John Dick reçoit le prix Feuille d'or des IRSC pour les découvertes, en reconnaissance de ses travaux novateurs qui ont fait de lui le premier chercheur à identifier les cellules souches cancéreuses. La recherche du Dr Dick, professeur à l'Université de Toronto, a le potentiel d'améliorer les traitements et la qualité de vie des patients atteints de cancer.

Le prix Feuille d'or des IRSC pour l'impact

Le prix Feuille d'or des IRSC pour l'impact revient au Centre d'excellence sur le VIH/sida de la Colombie-Britannique, afin de saluer le travail de l'organisation, qui se consacre depuis 25 ans à fournir des soins et des traitements aux personnes qui vivent avec le VIH, à informer les professionnels de la santé et à favoriser l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes dans le but de protéger les populations contre le virus.

Le Prix Feuille d'or des IRSC pour les réalisations remarquables d'un chercheur en début de carrière

Le Dr Gregory Steinberg est le lauréat du prix Feuille d'or des IRSC pour les réalisations remarquables d'un chercheur en début de carrière. Les travaux du Dr Steinberg, professeur à l'Université McMaster, visent à explorer la relation de cause à effet, au niveau moléculaire, entre l'obésité et le diabète de type 2, ainsi que le rôle de l'alimentation et de l'exercice dans le maintien d'une bonne santé. Ils sont porteurs de grandes promesses pour les nombreux Canadiens - plus de 10 millions - qui sont atteints de diabète ou à risque élevé de développer la maladie.

Le prix Feuille d'or des IRSC pour la transformation : engagement des patients

Le prix Feuille d'or des IRSC pour la transformation : engagement des patients est décerné à la Dre Charlotte Loppie, professeure à l'Université de Victoria, pour les efforts soutenus qu'elle déploie afin d'encourager la participation des Autochtones à des projets de recherche qui les concernent, dans le but de donner aux communautés les moyens d'agir, de renforcer les capacités de recherche et de s'attaquer aux inégalités en matière de santé auxquelles font face les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Citations

« J'offre mes plus sincères félicitations aux quatre lauréats des prix Feuille d'or des IRSC. Vos travaux de recherche s'attaquent à certains des défis les plus urgents auxquels le Canada doit faire face, du cancer au diabète, en passant par le VIH/sida et les inégalités en matière de santé chez les Autochtones. En fournissant des données probantes qui permettent d'orienter les politiques gouvernementales, vos travaux contribuent à améliorer la santé et le bien-être de tous les Canadiens. Je vous remercie de l'oeuvre importante que vous accomplissez. »

Jane Philpott

Ministre de la Santé

« Les Canadiens devraient être fiers des chercheurs en santé dans leur pays qui s'emploient à mener des recherches ayant le potentiel de changer des vies. Les quatre lauréats des prix Feuille d'or des IRSC sont des exemples éclatants du dévouement, du travail assidu et de l'excellence qui caractérisent le milieu de la recherche de notre pays. Je vous remercie de vos efforts et vous félicite pour ces récompenses bien méritées. »

Roderick McInnes, CM, MD, PhD, FRSC

Président intérimaire des Instituts de recherche en santé du Canada

Faits en bref

Les prix Feuille d'or des IRSC soulignent et célèbrent les découvertes canadiennes ainsi que nos chercheurs en santé les plus talentueux et les plus brillants, qui améliorent concrètement la vie des Canadiens.

Chacun de ces prix a une valeur de 100 000 $.

Les lauréats ont été choisis sur la recommandation d'un comité prestigieux composé d'experts dans les quatre domaines de recherche en santé des IRSC.

