EXFO lance une solution de service actif pour contrer la latence de réseau

QUÉBEC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), la référence des tests, de la surveillance et de l'analyse de réseaux, lance aujourd'hui le logiciel Universal Virtual Sync, une solution donnant aux fournisseurs de services de communication les moyens de mesurer la latence de réseau (délai) précisément et à faible coût. La détection en temps réel des signes de latence permet aux opérateurs d'offrir à leurs abonnés des services impeccables, en tout temps et instantanément, pour l'utilisation d'applications vidéo comme VoIP et de services interactifs. Elle est aussi cruciale pour abaisser la latence sous la milliseconde, comme l'exigent les réseaux d'accès radio centralisé (C RAN), 5G et NFV.

Les délais durant l'utilisation d'applications interactives en temps réel comme les jeux et la diffusion en continu irritent les abonnés qui pourraient décider de changer de fournisseur pour obtenir la qualité recherchée. Mais la gestion des délais demeure une tâche très complexe, surtout qu'ils varient grandement en fonction de la direction du trafic IP. C'est pourquoi les fournisseurs de services doivent pouvoir mesurer avec précision la latence unidirectionnelle pour déterminer rapidement la direction touchée et détecter les délais excessifs ou non maîtrisés.

« La possibilité de mesurer exactement la latence unidirectionnelle sans chronométrage externe ni GPS, qui coûtent cher, apparaît essentielle pour bien prendre la mesure de la latence de tout un réseau, explique Alan Breznick, chef des services professionnels Câble et vidéo pour la revue Light Reading. Grâce à cette approche, il devient possible d'offrir aux abonnés une expérience de qualité supérieure. »

« Les clients sont de plus en plus exigeants. Ils veulent toujours plus de bande passante, de couverture et de prévisibilité. À cette fin, les fournisseurs de services de communication doivent se doter d'une bonne stratégie de gestion de la latence, avance Claudio Mazzuca, vice-président, systèmes et services, chez EXFO. Dans cette perspective, EXFO a mis au point un algorithme de mesure conforme aux normes qui se déploie sans installation de matériel qu'il faudrait entretenir et mettre à jour. Cela se traduit par des économies en dépenses d'investissement et en frais d'exploitation. »

EXFO fera la démonstration de son logiciel Universal Virtual Sync au congrès Big Communications Event (BCE) à Austin, au Texas, les 16 et 17 mai. Vous êtes invité à prendre rendez-vous et à consulter la liste des conférences que donneront nos dirigeants, y compris la vidéoconférence intitulée « 4K/UHD and VR: Making fat video fit ».

EXFO en bref

EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de surveillance et d'analyse de données de réseaux plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d'équipements de réseau et services Web. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions d'orchestration de tests et d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où l'on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de tests et d'analyses. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).

