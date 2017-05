Hydropothecary annonce la réintroduction de produits à la vente et un rappel volontaire de produits







GATINEAU, QC--(Marketwired - 16 mai 2017) - La société Hydropothecary (TSX CROISSANCE: THCX) (« THCX » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'après avoir effectué des analyses supplémentaires, elle a repris la vente de produits de cannabis appartenant à certains lots. Cela fait suite à l'interruption volontaire de la vente de produits qui avait été annoncée par la Société.

La Société a procédé à une nouvelle vérification des lots pour s'assurer qu'ils ne contenaient pas de myclobutanil, un pesticide dont l'utilisation est approuvée dans l'agriculture (p. ex., pour les pommes, amandes, fraises, raisins et légumes et le soja), mais pas pour le cannabis. En ce qui concerne les lots mis en vente à présent, les analyses ne montrent aucun signe de contamination. Santé Canada a reçu les résultats de ces analyses. La Société continuera de vérifier les produits dans le cadre de son initiative précédente d'analyses volontaires, tout en participant au programme d'analyses obligatoires annoncé par Santé Canada le 5 mai 2017. La Société continuera de tenir les patients informés des résultats de ces vérifications. Maintenant qu'elle a repris les ventes, la Société est maintenant en mesure d'offrir treize de ces quatorze produits. Les clients inscrits peuvent commander leurs produits comme d'habitude, dans la boutique en ligne ou en appelant le centre d'appel 24/7 de la Société au 1-844-406-1852. Ceux qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire en ligne ou appeler la Société.

« Le premier souci de Hydropothecary a toujours été la santé et la sécurité de ses clients, et c'est pourquoi nous fournissons un cannabis à fins médicales de la plus haute qualité, cultivé dans de bonnes conditions et rigoureusement testé, a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et président-directeur général. Cette levée de l'interruption volontaire des ventes représente l'aboutissement direct de nos efforts d'assurance de la qualité. Nous continuerons à respecter les normes les plus strictes pour tous nos produits et à mettre les patients en premier. »

Après avoir réalisé d'autres analyses supplémentaires, la Société rappelle volontairement quatorze lots de cannabis médical, fournis entre le premier février 2016 et le premier mai 2017, parce que du myclobutanil y a été détecté. En effet, on a décelé dans ces produits des traces allant de 0,01 partie par million à un maximum de 0,08 partie par million. Les lots rappelés sont numérotés 45, 46, 47, 54, 58, 59, 102, 109, 123, 127, 128, 129, 148 et 150.

Santé Canada a estimé qu'il s'agissait d'un rappel de type III, ce que le ministère définit comme « une situation dans laquelle l'utilisation ou l'exposition à un produit n'est pas susceptible de causer des conséquences néfastes pour la santé ». Tous les clients concernés seront avisés.

La source de la contamination est inconnue pour le moment, mais la Société procède à une enquête approfondie et a prélevé des échantillons dans ses installations. Au total, 254 échantillons ont été envoyés à des laboratoires indépendants, y compris des plantes vivantes (en floraison, en végétation, mères), des lots de cannabis séché précédemment testés, des intrants de production, du matériel de culture et des raclures de parois de la zone de culture. Les premiers résultats donnent à penser que la contamination touche des lots de production plus ancienne, et qu'elle n'a pas dépassé 0,08 partie par million.

En outre, la Société procède à un dépistage supplémentaire sur tous les lots produits depuis sa fondation, ce qui démontre sa volonté de mettre en oeuvre les normes de santé et de sécurité les plus exigeantes.

« Demeurant résolus à faire en sorte que nos clients aient la plus grande confiance dans tous les produits Hydropothecary, nous garderons tous nos interlocuteurs informés des résultats de nos analyses par des mises à jour quotidiennes », a déclaré M. St-Louis.

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est autorisée par Santé Canada à produire et à distribuer du cannabis à fins médicales aux termes d'une licence attribuée sous le régime du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale de qualité exceptionnelle, naturellement cultivée et rigoureusement testée. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent le positionnement de THCX, une marque de qualité supérieure comme source de marijuana médicale légale dans ce marché émergent. Outre la production et la vente de marijuana médicale, Hydropothecary participe à diverses initiatives de recherche et de développement portant sur les extraits de cannabinoïdes, l'élaboration de médicaments et la chimie combinatoire. De plus, la Société envisage l'élaboration et le brevetage de technologies innovantes liées à la marijuana médicale ainsi que l'importation et l'exportation de marijuana médicale.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective qui comporte des risques et incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société sont décrits dans les documents de la Société déposés de temps à autre sur SEDAR (voir www.sedar.com). Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, soit à cause de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 08:33 et diffusé par :