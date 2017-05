Projet Valorisation Carbone Québec - Création du comité scientifique







TSX-V: CST

Faire du carbone une nouvelle filière économique

QUÉBEC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - CO 2 Solutions inc. (TSXV: CST) (la «?Société?») chef de file dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes, a annoncé aujourd'hui la composition du comité scientifique en soutien au projet Valorisation Carbone Québec (VCQ). Ce comité supervisera le processus de sélection des technologies qui feront partie du projet et qui seront démontrées parallèlement à l'unité de capture de CO 2 Solutions sur le site de VCQ à Montréal. La Société a été en mesure de rassembler un groupe exceptionnel de scientifiques émérites des secteurs universitaire et privé, avec de l'expérience et des compétences complémentaires qui permettront de mener à bien le projet. Les membres du comité sont :

Santiago Faucher, PhD Directeur mondial, Développement des technologies Hatch Ltd Louis Fradette, PhD Directeur, VCQ Professeur - Génie chimique CO 2 Solutions inc. Polytechnique de Montréal, Montréal Faïçal Larachi, PhD Professeur - Génie chimique Université Laval, Québec Manuele Margni, PhD Professeur - Génie industriel Polytechnique de Montréal, Montréal Philippe Tanguy, PhD VP, Partenariats R&D Total SA, France

Le comité, qui a déjà commencé ses activités, a effectué une évaluation préliminaire des technologies de réutilisation du CO 2 disponibles et a émis sa première recommandation en faveur d'un procédé pour produire de l'acide acétique à partir de CO 2 capté qui sera inclus dans le projet. Un deuxième procédé prometteur est présentement à l'étude par le comité. Les travaux du comité se poursuivront tout au long du projet VCQ qui devrait se poursuivre jusqu'en mars 2019. De l'information supplémentaire sera fournie lorsque les modalités des ententes connexes seront finalisées avec les différents partenaires offrant leur technologie de réutilisation du CO 2 au projet VCQ.

«?Avec ce comité en place et les travaux qui ont débuté, le projet VCQ progresse maintenant à pleine vitesse,?» a déclaré Louis Fradette, directeur du projet VCQ. «?Notre premier mois d'activité a déjà permis de réaliser des progrès importants, et notre vision de créer le plus important site de démonstration pour la capture et la réutilisation du CO 2 , à l'échelle mondiale, est en train de se concrétiser. Ce sera la plateforme à partir de laquelle d'importants projets et partenariats pour la capture et la réutilisation du CO 2 seront lancés. La vision du gouvernement du Québec de faciliter et de financer un tel projet novateur a créé, à notre avis, une collaboration unique entre les secteurs public et privé. Le projet VCQ fournit l'infrastructure essentielle pour aider à accélérer la création de ce qui a le potentiel de devenir une nouvelle filière économique.?»

À propos de CO 2 Solutions

CO 2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO 2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO 2 et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO 2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, consultez le site www.co2solutions.com.

Énoncés prévisionnels de CO 2 Solutions

Certains énoncés du présent communiqué peuvent être de nature prévisionnelle. Ces énoncés font référence à des activités à venir ou aux résultats économiques futurs de CO 2 Solutions et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction de la société. Certains facteurs inconnus pourraient modifier le cours des événements, les résultats économiques et les résultats d'exploitation mentionnés ici. CO 2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à actualiser ou à réviser tout énoncé prévisionnel, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de nouveaux faits ou autrement, sous réserve des exigences de la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE CO2 Solutions Inc.

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 07:30 et diffusé par :